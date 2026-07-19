일라이, 유키스 멤버들과 밝은 근황 공개

그룹 ‘유키스’ 출신 일라이가 멤버들과 변함없는 친분을 이어가는 모습을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

그룹 ‘유키스’ 출신 일라이가 멤버들과 변함없는 친분을 이어가는 모습을 공개하며 팬들의 관심을 모았다. ‘유키스’ 출신 수현 사회관계망서비스(SNS)

그룹 ‘유키스’ 출신 수현은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “좋은 고기는 함께 먹어야 한다. 유키스 패밀리”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 수현을 비롯해 알렉산더, 일라이가 함께 고깃집을 찾아 식사를 즐기며 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.

세 사람은 편안한 분위기 속에서 식사를 하는 모습으로 오랜 시간 함께해 온 팀워크를 보여줬다. 특히 최근 새로운 출발을 알린 일라이가 밝은 미소를 짓고 있는 모습이 눈길을 끌었다. 장난기 어린 표정과 건강해 보이는 모습으로 근황을 전한 그는 한층 여유로운 분위기를 드러냈다.

그룹 ‘유키스’ 출신 일라이가 멤버들과 변함없는 친분을 이어가는 모습을 공개하며 팬들의 관심을 모았다. ‘유키스’ 출신 수현 사회관계망서비스(SNS)

게시물을 본 일라이도 직접 댓글을 남기며 멤버들과의 친분을 이어갔다. 그는 “라둘기 살아있네”라는 유쾌한 반응을 남기며 특유의 장난기 넘치는 매력을 보여줬고, 이를 통해 여전한 팀 분위기를 엿볼 수 있게 했다.

앞서 일라이는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 재혼 소식을 직접 전한 바 있다. 당시 그는 웨딩 화보를 함께 공개하며 새로운 인생의 시작을 알렸다.

이번에 공개된 사진 역시 재혼 이후에도 유키스 멤버들이 꾸준히 인연을 이어가고 있음을 보여주는 장면으로 관심을 모았다. 함께 식사를 하며 밝게 웃는 모습과 댓글을 통해 주고받은 유쾌한 모습들은 변함없는 팀워크를 느끼게 했다.

일부 팬들 역시 오랜만에 한자리에 모인 멤버들의 모습에 “좋은 고기 저도 먹겠다”, “유키스 원조 멤버 3명 대박”이라는 등의 댓글로 반가움을 드러냈다.