삼성 ‘우승청부사’ 페덱, 무실점 데뷔승

롯데전 6이닝 7K… 5-0 勝 이끌어

“대구에 우승이라는 선물 안길 것”

전반기 막판 1위를 탈환한 삼성은 그 기세를 이어가기 위해 새 외국인 투수 크리스 페덱(사진)을 데려온 것이다. 다만 아무리 경력이 뛰어나더라도 한국 경험이 없는 새 외국인 투수가 적응에 실패할 위험이 있다. 대신 좋은 활약을 해준다면 우승에 한발 가까이 가는 승부수가 될 수 있다.



페덱이 KBO 데뷔전에서 역투를 펼쳐 삼성의 ‘우승청부사’가 될 수 있을 것이라는 기대감을 키웠다. 페덱은 지난 18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데전에 선발 등판해 6이닝 동안 안타와 볼넷을 1개씩만 내주고 탈삼진 7개를 곁들여 무실점으로 막았고 팀이 5-0으로 승리해 첫 승을 챙겼다. 이날 페덱은 이날 최고 시속 152㎞의 패스트볼과 투심 등 다양한 구종을 앞세워 롯데 타선을 무력화했다.



지난달 말까지 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛴 페덱은 빅리그 8년 통산 32승43패, 평균자책점 4.83을 남긴 거물급 투수다. 2019년에는 샌디에이고 파드리스에서 한 시즌 최다인 9승을 올렸다. 그리고 마치 삼성에 올 운명인 것처럼 왼팔뚝에 푸른색 눈이 있는 사자 문신을 새기고 있었다. 페덱은 첫승을 올린 뒤 문신에 대해 “우연의 일치지만 운명처럼 다가왔다”고 말했다.



그 운명이 이제 우승으로 이어질 것인가가 관건이다. 일단 삼성의 페덱의 승리와 함께 이번 주말까지 선두 자리를 굳게 지킬 수 있었다. 에이스 아리엘 후라도가 부상으로 전열에서 이탈해 다시 일시대체 외인을 알아보고 있는 상황에서 페덱의 활약은 더욱 중요해졌다. 페덱은 “‘대구’에 우승이라는 큰 선물을 안기도록 열심히 하겠다”고 다짐해 팬들을 가슴을 울리고 있다.