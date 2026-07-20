제네시스, 모터스포츠·고성능 모델 특별전

세계 최고 권위 내구 레이스인 ‘르망 24시’ 하이퍼카 클래스에서 한국 브랜드 최초로 완주에 성공한 제네시스가 특별전을 연다.
제네시스는 다음달 17일까지 제네시스 스튜디오 하남에서 ‘제네시스 마그마 × 제네시스 마그마 레이싱(GMR)’ 특별전을 운영한다고 19일 밝혔다. 브랜드 정체성을 담은 다양한 전시 및 체험 콘텐츠를 선보이고 고객들에게 제네시스만의 럭셔리 고성능 브랜드 경험을 선사하겠다는 계획이다.
제네시스 마그마 레이싱 존은 ‘GMR-001 하이퍼카’ 디자인 모델(사진) 전시를 중심으로 제네시스의 디자인 철학과 모터스포츠 도전을 살펴볼 수 있도록 조성된다. 해당 모델은 GMR 팀의 세계 내구 레이스(WEC) 경주용 차량을 실제 크기로 구현했다.
이와 함께 전시는 하이퍼카 시뮬레이션 레이싱을 체험하는 ‘GMR-001 시뮬레이터’, 내구 레이스와 GMR 팀을 소개하는 ‘WEC 및 GMR 소개 섹션’, WEC 주요 경기 장면을 보며 팀 라디오를 들어보는 ‘GMR 피트 월’ 등으로 구성됐다.
제네시스 마그마 존에는 제네시스의 첫 럭셔리 고성능 모델 GV60 마그마가 전시된다. 특별전 기간 고객들이 차량의 고성능 주행 기술력과 상품성을 직접 체험해 볼 수 있도록 남한산성 등 인근 지역 명소가 포함된 GV60 마그마 특화 시승 프로그램도 운영된다.
이외에도 제네시스 마그마 존은 GV80 쿠페·엑스 그란 레이서·엑스 그란 쿠페 콘셉트 등 1대 8 스케일 모델 전시, 마그마의 철학과 기술력을 소개하는 ‘북 오브 마그마 월’, 마그마의 스토리를 담은 고객 휴식 공간 ‘마그마 라운지’ 등으로 조성됐다.
세계 최고 권위 내구 레이스인 ‘르망 24시’ 하이퍼카 클래스에서 한국 브랜드 최초로 완주에 성공한 제네시스가 특별전을 연다.
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