휴가철 빈집 노린 범죄 막을 길 없나

“집 실시간 확인” 수요 늘어

‘AI 도어캠’ 등 대안 떠올라

여름 휴가철을 맞아 장기간 집을 비우는 가구가 늘면서 빈집을 노린 범죄에 대한 우려가 큰 것으로 나타났다. 택배 도난과 외부인 접근 등을 실시간으로 확인·대응할 수 있는 보안 서비스 수요도 늘어나는 추세다.



에스원은 상업용 보안 서비스 이용 고객 7556명을 대상으로 조사한 ‘휴가철 주택 안전 실태와 인식에 관한 설문’ 결과를 19일 발표했다.



조사 결과를 보면 문 앞에 쌓인 택배로 개인정보가 노출되고, 사생활 침해로 이어질 수 있다는 우려가 컸다. 1인 가구는 휴가로 집을 비울 때 ‘문 앞 택배 도난’(59.1%)을 가장 걱정했고, 1인 가구 여성의 51.4%는 택배로 혼자 사는 사생활이 노출되는 경우를 우려했다.



다인 가구는 외부인 접근과 가족 안전에 대한 우려가 컸다. 우려 사항으로는 ‘낯선 외부인 접근’(55.0%), ‘빈집을 노린 침입’(43.7%), ‘집 상황을 확인할 수 없는 답답함’(43.1%) 등의 순으로 나타났다. 부모님을 모시고 사는 가구는 ‘집에 남은 노부모 안전’(35.8%)을 주요 걱정으로 꼽았다.



휴가지에서 집이 비어 있다는 사실이 노출되는 것에 대한 경계심도 높았다. 응답자의 23.7%는 이런 이유로 휴가 사진 게시 시점을 일부러 늦췄다고 답했다.



집을 비운 뒤 실제 위협을 겪었다는 응답도 절반 이상(53.3%)으로 조사됐다. 구체적으로 ‘현관에 낯선 흔적 발견’(36.5%), ‘문 앞 택배 분실’(16.2%), ‘폐쇄회로(CC)TV에 낯선 외부인 촬영’(10.2%) 등의 순이었다.



범죄나 안전 우려 탓에 휴가지에서 집 상황을 실시간으로 확인하려는 수요도 늘었다. 1인 가구의 83.8%, 다인 가구의 87.0%가 휴가지에서 집 상황을 확인하고 싶다고 답했다. 이상 상황을 감지하고 원격 확인·출동 요청까지 가능한 ‘홈 보안 시스템’을 이용할 생각이 있다는 응답도 1인 가구와 다인 가구에서 각각 53.4%, 57.2%로 나타났다.



에스원 관계자는 “‘AI 도어캠’의 지난 6월 판매량이 월평균 대비 318% 증가했다”고 밝혔다.