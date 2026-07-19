전력·식수 ‘민간 생명줄’까지 공격 타깃… 美·이란 확전 양상

양측 보복 악순환… 새 국면



美, 이란 남부지역 교량·도로 파괴

담수화시설도 공격… 1만명 물부족

이란도 쿠웨이트 등 발전시설 공습

유엔 “민간시설 겨냥은 전쟁범죄”



美, 중동에 공중급유기 증강 계획

“전쟁 다시 격화되나” 긴장감 고조

미국과 이란 간 확전 양상을 보이면서 전력·담수화 시설 등 민간 인프라까지 공격 대상이 되고 있다. 종전 양해각서(MOU)를 체결하며 “모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언”한 합의의 취지가 무색할 정도로 격렬한 군사적 충돌이 이어지면서 전쟁이 다시 본격화하는 것이 아닌지 우려가 커지고 있다.

美선 이란 교량 타격 18일(현지시간) 이란 남부 호르모즈간주 반다르아바스의 파괴된 교량 위에 자동차 한 대가 뒤집혀 있다. AP통신은 전날 미군 공습으로 이 지역의 철도와 교량 등이 파괴됐으며, 교량 공습으로 8명이 사망했다고 전했다. 반다르아바스=AP연합뉴스

미국은 이란 현지시간 19일 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망한 데 대한 보복이라며 8일째 공습을 이어간 가운데 공습 대상은 기존의 군사 시설에서 교량·철도·도로 등으로 확대됐다. 호르무즈해협에서 이란의 장악력을 무력화해 협상에서 우위에 설 수 있도록 보급과 물류 시설들에 대한 파괴에 주력한 것으로 보인다.



전날 이란 국영 언론은 이란 남부 지역의 교량과 도로가 파손됐고, 자스크의 해수 담수화 시설이 미군의 공격으로 파괴됐다고 보도했다. 또 현지 관계자의 말을 인용해 약 1만명의 주민이 물 부족에 직면했다고 전했다.



이란도 미국과 동맹을 맺은 걸프국을 무차별 공격하고 있다. 특히, 이제는 발전시설은 물론 중동 지역에서는 ‘생명줄’인 담수화 시설까지 타깃이 되고 있다. AFP 통신 등에 따르면 이날 쿠웨이트 정부는 이란이 이틀 연속으로 자국의 발전·담수화 시설을 공격해 일부 발전 설비의 가동이 중단됐다고 밝혔다. 쿠웨이트 전력·수자원부는 성명에서 “(전날 공격받은 곳과) 다른 발전 및 담수화 시설이 적대적 공격을 받아 시설 일부에서 화재가 발생했고, 이에 따라 일부 발전 설비 가동을 중단했다”고 설명했다. 쿠웨이트석유공사(KPC)도 석유 시설 한 곳에 상당한 피해가 발생했고 일부 부상자도 나왔다고 밝혔다.

이란선 걸프국 폭격 쿠웨이트 수도 쿠웨이트시티 남쪽 망가프의 한 정유시설에서 18일(현지시간) 이란 공습으로 화염이 치솟고 있다. 쿠웨이트 정부는 “이란이 전날부터 발전소와 담수화 시설을 공격해 상당한 피해를 입었다”고 밝혔다.

소셜미디어 캡처, AFP연합뉴스

바레인과 요르단도 이란의 미사일 공습을 받았다. 로이터는 복수의 소식통을 인용해 이란이 3개월 만에 사우디아라비아를 공격했다고 보도하기도 했다. 이 매체는 사우디 수도 리야드 동쪽 알카르지와 홍해 연안 얀부에서 공습경보가 발령됐으며 미군이 주둔하는 프린스 술탄 공군기지가 공격받은 것으로 전해졌다고 보도했다.



양측의 공습이 민간 인프라까지 겨냥하면서 국제사회에서는 우려의 목소리가 나오고 있다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 전날 “이란과 이 지역에서 벌어지는 민간 기반 시설에 대한 공격”을 언급하며 분쟁이 고조되는 데 우려를 나타냈다. 사우디·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·카타르·바레인·오만 6개국 경제협력체인 걸프협력회의(GCC)는 이란의 공격을 규탄하는 성명을 냈다. 자심 무함마드 알부다이위 GCC 사무총장은 18일 “민간 기반 시설에 대한 공격은 전쟁범죄”라며 “이란의 행동은 유엔헌장과 국제법에 대한 중대한 위반이자 긴장을 고조시키는 매우 위험한 행위”라고 비난했다.



설상가상으로 양측이 향후 공격을 확대할 것이라는 징후까지 나타나고 있다. 액시오스는 미군이 이스라엘 현지 공군기지에 공중급유기 증강 계획을 통보했다고 보도했다. 현재 미군은 텔아비브 인근 벤구리온 공항에 30대, 남부 라몬 공항에도 비슷한 규모를 배치 중인데 여기에 추가로 수십대의 공중급유기를 파견하겠다는 계획이다. 공중급유기는 장거리 공습을 위한 기반자산으로 향후 미국이 공습 확대를 위해 공중전력을 대규모로 확충할 것으로 예상된다. 미군이 유럽 내 기지에 있던 전투기를 중동으로 다시 배치하는 정황도 확인되고 있다.



미국 국무부는 18일 엑스(X)에 “안보 환경이 악화할 가능성이 있다”며 “미국인들은 중동 지역으로의 여행이나 중동 지역 경유를 재고해야 한다”고 권고했다.