러시아 간 최선희 北 외무상… 김정은 방러 조율 주목

9개월 만… 러 외무장관 초청

양국 정상회담 사전작업 관측

최선희(사진) 북한 외무상이 약 9개월 만에 러시아를 방문했다. 외교가에서는 오는 9월 러시아에서 열리는 동방경제포럼(EEF)을 전후해 북·러 정상회담이 성사될 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.



북한 조선중앙통신은 19일 최 외무상이 러시아를 방문하기 위해 전날인 18일 평양을 출발했다고 보도했다. 통신에 따르면 최 외무상은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 초청으로 러시아로 향했다. 러시아 외무부도 18일(현지시간) 최 외무상이 라브로프 장관의 초청으로 러시아를 공식 방문한다고 발표했다.



최 외무상의 이번 방러는 지난해 10월 이후 약 9개월 만이다. 당시 최 외무상은 ‘실무방문’ 형식으로 모스크바를 찾은 데 이어 벨라루스 수도 민스크에서 열린 유라시아 안보 국제회의에도 참석했다. 최 외무상이 지난해 실무방문이 아닌 공식 방문 형식으로 러시아를 찾으면서 북·러 간 고위급 외교 협의가 한층 강화될 것이라는 분석이 제기된다.



외교가에서는 최 외무상이 이번 방러를 계기로 북·러 정상외교 후속 조치와 양국 간 협력 현안 등을 논의할 가능성이 제기된다. 다만 북·러 양측은 구체적인 방문 일정과 협의 의제는 공개하지 않고 있다. 오는 9월1∼4일(현지시간) 러시아 블라디보스토크에서 동방경제포럼이 열릴 예정인 가운데, 이를 전후해 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 추가 정상회담이 성사될 가능성에도 관심이 쏠린다.



푸틴 대통령은 2023년 9월 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼 참석 후 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 김 위원장과 정상회담을 개최한 바 있다. 당시 김 위원장은 전용열차를 타고 평양을 출발해 북·러 접경지역인 연해주 하산역을 거쳐 러시아에 입국했다. 이에 앞서 김 위원장의 방러 약 두 달 전에는 세르게이 쇼이구 국가안보회의 서기(당시 국방장관)가 평양을 방문해 김 위원장을 만났다.