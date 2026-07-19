한반도 주위 ‘뱅뱅’… 美 정찰기 잇단 출현 왜?

오키나와서 중부지역 반복 비행

중·러 밀착 동향, 정보수집 관측

미군의 첨단 정찰기들이 최근 한반도 상공에 잇따라 모습을 드러내고 있다. 북한·중국의 대응 수위를 떠보면서 정보를 수집하려는 의도라는 해석이 나온다.



19일 항공기 추적 사이트 등에 따르면, 미 해군 고고도 무인정찰기 MQ-4C 트라이튼(사진)이 17일 일본 오키나와에서 한반도로 전개, 중부 지역 상공을 비행했다. MQ-4C는 지난 14일에도 한반도 상공을 비행한 바 있다. MQ-4C는 노스롭 그루먼이 만든 RQ-4 글로벌호크 고고도 무인정찰기를 해군 임무에 맞게 개량한 기종이다. 고도 15~17㎞를 24∼30시간 비행하며 능동전자주사(AESA) 레이더를 통해 광범위한 해역을 감시한다. 바다를 감시하는 임무를 주로 수행하는 MQ-4C가 한반도 상공에서 오랜 시간 비행을 실시한 것은 이례적인 일로 받아들여진다.



미 육군 정찰·전자전 항공기인 아레스(ARES)도 17일 한반도 중부지방 상공을 왕복 비행했다. 아레스는 지난 11일에는 경기 평택 일대에서 중국 상하이 인근 해역까지 비행해 중국 동부 연안을 따라 비행했다. 중국·러시아가 칭다오 인근 해역에서 6∼13일 실시한 해군 연합훈련 시기와 겹친다. 미국이 한반도를 근거지로 삼아서 중·러 동향을 정찰했단 해석이 나오는 대목이다. 이와 함께 미군 정찰기에 대한 중국 측 방공망 대응을 확인, 정보를 수집하려는 의도도 포함됐다는 지적이다.

