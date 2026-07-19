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與 전대 이번엔 ‘청년기탁금 논란’

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박유빈·이지안 기자
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김민석 “청년 후보 부담 막대” 비판
이대통령도 “종전 수준 복귀해야”
청년최고위 도입안 부결도 논란
김·송 “지명직, 청년에 줄 것” 한목청

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거를 앞두고 청년 후보의 정치 참여 문제가 다시 논란이 되고 있다. 앞서 선출직 청년최고위원 도입이 무산된 데 이어, 이번에는 크게 오른 기탁금이 청년 후보의 출마 부담을 키웠다는 지적이 제기됐다. 김민석 전 국무총리와 송영길 의원에 이어 이재명 대통령도 문제를 제기하면서 당 선거관리위원회는 기탁금 감면 방안을 다시 논의하기로 했다.

더불어민주당 최고위원에 도전하는 정민철 정책위원회 부의장.  연합뉴스
더불어민주당 최고위원에 도전하는 정민철 정책위원회 부의장.  연합뉴스

논란은 최고위원 선거에 출마한 정민철 정책위원회 부의장이 기탁금 마련의 어려움을 호소하면서 커졌다. 정 부의장은 전날 유튜브 방송 도중 눈물을 보이기도 했다. 김 전 총리는 19일 엑스(X)에 “도저히 이해가 안 된다. 청년과 장애인 후보는 이재명 대표 시절보다 대표 3000만원, 최고위원 1750만원을 더 내야 한다”며 “이게 뭡니까, 설명도 없이”라고 적었다.

민주당 중앙당 선거관리위원회는 올해 전당대회 당대표·최고위원 후보의 예비경선 기탁금을 각각 2000만원으로 정했다. 본경선에 진출하면 당대표 후보는 8000만원, 최고위원 후보는 3000만원을 추가로 내야 한다. 청년 후보는 기탁금을 50% 감면받지만, 최고위원 선거를 기준으로 실제 납부액은 지난해 750만원에서 올해 2500만원으로 늘었다.

김 전 총리에 이어 이 대통령도 기탁금 인상을 지적했다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “이번 당 지도부 선거에서 기탁금이 대폭 상향되고 특히 청년 후보의 기탁금은 몇 배로 늘어나 청년 후보들이 힘들어한다니 아쉽다”며 “당의 재정이 어려운 것도 아니고 청년들의 어려움과 정책적 배려의 필요성도 있으니 가능하다면 기탁금을 종전 수준으로 되돌리는 걸 고려해 보시면 어떨까 한다”고 제안했다.

이 대통령의 제안이 정 부의장을 지원한 것이라는 해석이 뒤따른 가운데, 이 대통령은 글에서 “혹여 이걸 가지고 당무 개입이라 지적하실 분도 계실 수 있는데, 현행법과 당헌·당규상 대통령도 당원으로서 소속 정당의 당무에 대해 의견을 낼 수 있게 돼 있으니 오해 없으시기 바란다”고 덧붙였다. 당 선관위는 21일 전체회의를 열어 청년 후보의 기탁금 감면 비율을 높이거나 당이 일부를 보전하는 방안 등을 다시 논의하기로 했다.

청년 문제는 전당대회 준비 과정에서도 한 차례 불거졌다. 6·3 지방선거 이후 청년층과의 거리 좁히기가 과제로 떠오른 상황에서 민주당 최고위원회가 선출직 청년최고위원 도입안을 부결하면서다. 이후 김 전 총리는 지명직 최고위원 한 석과 선출직 최고위원 한 석을 청년에게 보장하겠다고 했고, 송 의원은 지명직 최고위원 두 자리를 모두 청년에게 주겠다고 밝혔다.

예비경선이 다가오면서 현재 ‘3강’으로 꼽히는 당권 주자들도 적극적인 선거운동에 나섰다. 김 전 총리는 전날 대전 지역위원회를 방문해 “우리가 당을 한번 정신 차리고 바로잡아야 될 시점”이라고 말했다. 정청래 전 대표는 페이스북에 “오직 민심, 오직 당심만 보고 가겠다”며 “제가 민주당을 지킬 테니 당원들이 정청래를 지켜달라”고 호소했다. 송 의원은 전북 고창 선운사를 찾은 뒤 경남 창원문성대에서 당원들을 만나며 “더 큰 책임과 각오로 창원으로 향한다”고 했다.

박유빈 기자

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