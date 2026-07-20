이스라엘이 교도소 탈옥을 막기 위해 악어를 활용할 수 있도록 관련 규정을 개정했다.

19일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이스라엘 환경보호부는 나일악어를 '야생동물'에서 '사육 번식 야생동물'로 재분류하는 규정을 시행했다.

2025년 미 국토안보국이 홍보한 악어 수용소 이미지. 악어들이 수용소 주변에서 이민세관단속국(ICE) 모자를 쓰고 있다. 미 국토안보국 X 캡쳐

이에 따라 악어 관리 권한은 이스라엘 자연공원청에서 '안보 기관'으로 넘어가게 됐으며, 교도소 등 보안 시설에서 보안 목적으로 악어를 사육·활용할 수 있는 길이 열렸다.

이번 조치는 극우 성향의 이타마르 벤그비르 국가안보부 장관이 추진해 온 구상을 뒷받침하는 것으로 해석된다.

벤그비르 장관은 지난해 12월 팔레스타인 수감자들이 수용된 교도소 주변에 악어를 배치하는 방안을 제안한 바 있다. 미국 플로리다주의 이른바 '악어 알카트라즈(Alligator Alcatraz)' 이민자 구금시설에서 착안한 아이디어다.

규정이 발표된 뒤 벤그비르 장관은 자신의 소셜미디어(SNS)에 목줄을 찬 악어와 함께한 자신의 인공지능(AI) 생성 이미지를 올리며 "탈옥을 시도할 생각인가? 다시 생각하라"고 적었다.

새 규정은 나일악어를 안보 기관이 사육할 수 있도록 허용하되, 야생으로 방출되지 않도록 자연공원청장이 정한 조건을 충족해야 하며 환경보호부 장관이 안보 목적상 필요성을 인정하는 경우에만 보유할 수 있도록 했다.

이스라엘 현지 언론은 벤그비르 장관이 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격 이후 붙잡힌 하마스 대원들이 다수 수감된 남부 케치오트(Ketziot) 교도소 주변에 악어를 배치하는 방안을 검토하고 있다고 전했다.

다만 이 구상은 처음 제안됐을 당시부터 논란을 불러왔다.

이스라엘 자연공원청은 반대 입장을 밝혔으며, 이스라엘 현지 방송 채널13은 "교정당국 내부에서도 일부 관계자들이 해당 제안을 "조롱 섞인 반응"으로 받아들였다"고 보도했다. 이번 규정 개정으로 제도적 기반은 마련됐지만 실제 도입 여부를 두고 논쟁은 계속될 것으로 전망된다.

<뉴시스>