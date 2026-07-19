제헌절 연휴 강원 동해안에 33만 명 방문…누적 100만 명 넘어서

제헌절 연휴 기간 200㎜에 가까운 집중호우 속에서도 강원 동해안 해수욕장에는 33만여명의 피서객이 방문했다.



올해 해수욕장 개장 이후 누적 방문객은 100만명을 넘어섰다.

제헌절 연휴 마지막 날인 19일 강원 속초 해수욕장 일원이 시민과 피서객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

19일 강원특별자치도에 따르면 지난 17일부터 이날 오후 6시 기준 도내 동해안 6개 시군 85개 해수욕장에는 사흘간 33만1천808명이 찾아와 더위를 식혔다.



연휴 첫날인 17일에는 맑은 날씨가 이어져 15만4천123명이 찾았으나 집중호우가 내린 18일에는 9만7천436명으로 피서객의 발길이 움츠러들었다.



이날은 폭우 뒤 맑은 날씨가 이어졌지만, 연휴 마지막 날이라 해수욕장 방문객은 8만249명에 그쳤다.



지난달 12일 동해안 해수욕장 개장 이후 누적 피서객은 101만554명으로 집계됐다.



동해안 6개 시군 해수욕장은 내달 하순까지 운영될 예정이다.



지난 17일 0시부터 이날 오후 6시 현재까지 내린 비의 양은 철원 171.1㎜, 홍천 구룡령 165㎜, 인제 기린면 162.5㎜, 속초 대포 149.5㎜, 진부령 142.7㎜, 영월 내덕 127㎜, 정선 122.8㎜, 북춘천 112.2㎜, 강릉 주문진 110.5㎜ 등을 기록했다.

<연합>