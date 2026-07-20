靑 경제안보비서관에 김성열

청와대 경제안보비서관에 김성열(56·사진) 산업통상부 산업성장실장이 임명됐다. 청와대 관계자에 따르면 김 비서관은 19일 강훈식 대통령 비서실장이 주재한 주간 업무 회의에 참석하며 업무를 시작한 것으로 확인됐다. 전임자였던 송기호 국가안보실 3차장이 승진하며 경제안보비서관이 공석이 된 지 약 한 달 만의 임명이다.



김 비서관은 서울대 경영학과와 경영대학원을 졸업하고 1997년 행정고시를 통해 입직한 산업부 관료다. 통상법무정책관과 무역안보정책관 및 주미한국대사관 상무관 등을 역임했다. 이명박·문재인정부 청와대 경제수석비서관실에서도 근무했으며, 한미 통상 전문가로 꼽힌다. 경제안보비서관으로서도 대미 관세협상 등 한미 간 무역·통상 업무를 주로 담당할 전망이다.