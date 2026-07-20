“인천 쿠팡물류센터 붕괴 가능성에 인근 대피령”

인천 서해구가 이틀째 화재가 이어지는 인천 쿠팡 물류센터 붕괴 가능성에 인근 주민들에게 대피령을 내렸다.

19일 소방당국 등에 따르면 서해구청은 이날 오후 11시 안전재난문자를 발송해 “쿠팡 화재로 인한 일부 건물 붕괴위험으로 주변 상가 및 사무실 등 반경 116m 지역의 구민들은 즉시 대피하라”고 공지했다. 대피령은 쿠팡 물류센터 주변 상가와 중소 제조업체가 있는 곳에 발령됐고, 주거지역은 제외됐다.

19일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 진압하고 있다. 소방당국은 이날 오후 11시를 초진 목표 시점으로 제시했지만 불길이 다시 거세져 진화에 어려움을 겪고 있다. 뉴스1

앞서 서해구는 관계 기관과 상황판단 회의를 열고 건물 붕괴 위험성을 고려해 대피령을 내리기로 결정했다. 소방청이 국가 소방 동원령을 발령하며 진화에 나섰지만 불길이 잡히지 않았고, 건물 붕괴위험까지 제기되면서 대피령을 내린 것이다.

회의에서는 쿠팡 측 안전기술자가 화재가 계속될 경우 건물 일부가 이동해 구조물이 충돌하면 붕괴할 위험이 있다고 주장한 것으로 전해졌다. 반면 한국건축구조기술사회 소속 구조기술사는 화재가 지속할 경우 적재물이 소실돼 하중으로 작용하지 않는다고 반박한 것으로 알려졌다.

19일 오후 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 진압을 하고 있다. 뉴스1

서해구는 주민 생명과 안전을 위해 적극적인 선제 조치를 해야 한다고 판단하고 대피령을 내린 것으로 전해졌다.

이번 화재는 전날 오전 6시54분쯤 발생해 38시간째 지속하고 있다. 불이 난 물류센터는 연면적 29만9000㎡로 축구장 넓이 42개에 해당한다. 소방당국은 인근 8개 시·도의 인력과 장비를 동원하는 국가 소방동원령을 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다.

당국은 초진 목표를 오후 11시로 잡고 고가·굴절차와 헬기를 포함한 장비 228대와 소방관·경찰관 등 721명을 현장에 투입했으나 센터 안에 각종 가연성 물질이 많은 데다 내부 구조가 복잡해 진화 작업에 어려움을 겪고 있다.