억소리나는 잰슨황 가죽재킷…'예상가 16배' 14억원에 낙찰

경매에 부쳐진 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 '아이콘' 검은색 가죽 재킷이 예상가의 16배 가격에 낙찰됐다.



경매업체 소더비는 황 CEO의 친필 서명이 담긴 톰 포드 브랜드 가죽 재킷이 96만 달러(약 14억3천만원)에 낙찰됐다고 19일(현지시간) 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽)와 마크 저커버그 메타 CEO가 지난 2024년 7월 29일(현지시간) 미국 덴버의 콜로라도콘벤선센터에서 열린 '시그라프 2024' 행사장에서 서로 가죽 재킷을 교환해 착용하고 웃어보이고 있다. AP연합뉴스

이는 소더비가 제시했던 예상 낙찰가(4만∼6만 달러) 상단의 16배에 해당하는 금액이며, 톰 포드 가죽 재킷 새 상품 가격과 비교하면 약 100배에 달한다.



소더비 측은 이번 경매에 수집가 45명이 입찰했으며 "반응이 우리의 가장 낙관적인 기대조차 뛰어넘었다"고 평가했다고 미 경제방송 CNBC는 전했다.



황 CEO가 기증한 이 재킷은 지난 2023년 10월 18일 대만 타이베이에서 열린 기술 행사에서 직접 착용했던 제품이다.



스포츠 기념품 인증 전문업체와 서명 인증 전문업체가 해당 재킷이 황 CEO가 당시 행사에서 착용했던 제품이며 서명도 진짜임을 확인했다.



황 CEO는 장소나 계절과 관계 없이 대중에 노출되는 자리에서 한결같이 가죽 재킷을 입어, 가죽 재킷이 그를 상징하는 옷차림으로 인식된다.



지난 2024년 한 콘퍼런스에서 황 CEO와 재킷을 교환한 마크 저커버그 메타 CEO는 "이건 중고라서 더 가치가 있다"고 말해 화제가 되기도 했다.



이번 경매 수익금은 벤처 펀드인 '롱 저니 벤처스'가 기획한 자선 계획에 따라 비영리 단체 '에지 인스티튜트'에 전액 기부된다.



에지 인스티튜트는 혁신가·연구자·철학자·예술가 등이 임시로 함께 모여 생활하는 실험 마을 '에지 시티'를 운영하고 있다.

<연합>