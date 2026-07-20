수도권 최대 80㎜ 비…낮 최고기온 33도 [오늘날씨]

일부 지역 시간당 20~30㎜의 강한 비

월요일인 20일은 정체전선의 영향을 받아 중부지방을 중심으로 강한 비가 내리겠다.

서울 시내에서 우산을 쓴 시민들이 걷고 있다. 연합뉴스

수도권에서는 서울·인천·경기 30~80㎜, 서해5도 20~60㎜의 비가 예상되며, 강원 내륙·산지에는 20~60㎜, 강원 동해안에는 5~20㎜의 비가 내리겠다.

충청권은 대전·세종·충남 20~80㎜, 충북 20~60㎜의 비가 예상되며, 전라권은 광주·전남과 전북에 5~40㎜의 비가 내리겠다.

경상권은 경북 중·북부 20~60㎜, 대구·경북 남부와 부산·울산·경남 5~40㎜, 제주도 5~20㎜의 비가 예상된다.

특히 수도권과 충청·경상권에서는 오전 중이나 오후 중으로 시간당 20~30㎜의 강한 비가 예상되니 각종 사고 발생 가능성에 주의를 기울이는 것이 좋다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.3도, 인천 24.0도, 수원 23.0도, 춘천 22.8도, 강릉 22.6도, 청주 25.1도, 대전 24.5도, 전주 24.6도, 광주 27.2도, 제주 27.4도, 대구 24.4도, 부산 26.4도, 울산 24.8도, 창원 26.4도 등이다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 30도, 강릉 27도, 대전 31도, 청주 31도, 광주 32도, 전주 32도, 부산 30도, 울산 32도, 대구 33도, 제주 33도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.