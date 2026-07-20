젠슨 황 ‘시그니처’ 가죽재킷, 14억에 낙찰…예상가 16배

황 CEO 친필 서명 톰 포드 재킷, 소더비에 출품

톰 포드 새 제품의 100배 가치…황 CEO 상징

경매에 부쳐진 ‘AI 황제’ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 상징인 가죽재킷이 약 14억원에 낙찰됐다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽)와 마크 저커버그 메타 CEO가 지난 2024년 7월 29일(현지시간) 미국 덴버의 콜로라도콘벤선센터에서 열린 '시그라프 2024' 행사장에서 서로 가죽 재킷을 교환해 착용하고 웃어보이고 있다. AP=연합뉴스

황 CEO의 친필 서명이 담긴 이 재킷은 예상가를 16배 웃도는 가격에 팔리며 큰 관심을 모았다.

경매업체 소더비는 황 CEO의 친필 서명이 담긴 톰 포드 브랜드 가죽 재킷에 대한 경매를 진행한 결과, 96만 달러(약 14억3000만원)에 낙찰됐다고 19일(현지시간) 밝혔다.

이는 소더비 예상 낙찰가인 4만∼6만 달러(약 6000만∼9000만원)의 상단 기준 약 16배에 해당하며, 톰 포드 가죽 재킷 신품 가격의 약 100배에 달한다.

CNBC에 따르면 이번 경매에는 수집가 45명이 참여했으며 소더비는 "반응이 우리의 가장 낙관적인 기대조차 뛰어넘었다"고 밝혔다.

이번에 경매에 나온 재킷은 황 CEO가 2023년 10월 18일 대만 타이베이에서 열린 혼하이테크데이(HHTD) 행사에서 직접 착용했던 제품이다.

경매에 나온 재킷은 현재도 새것과 같은 상태를 유지하고 있는 것으로 전해졌다.

스포츠 기념품 및 서명 인증 전문업체들은 해당 재킷이 당시 황 CEO가 실제 착용한 제품이며, 서명 역시 진품이라고 인증했다.

기술 업계에서는 젠슨 황의 가죽 재킷을 스티브 잡스의 검은 터틀넥처럼 한 인물을 상징하는 대표적인 아이템으로 꼽는다.

실제로 황 CEO는 신제품 출시 행사나 개발자 회의와 같은 주요 발표 자리, 심지어 공개 행사뿐 아니라 일상적인 외부 활동에서도 한결 같이 이 가죽 재킷 차림이었다.

앞서 마크 저커버그 메타 CEO는 2024년 한 콘퍼런스에서 황 CEO와 재킷을 맞바꾸기도 했는데 당시 “이건 중고라서 더 가치가 있다”고 말해 화제가 되기도 했다.

이번 경매 수익금은 벤처펀드 ‘롱 저니 벤처스(Long Journey Ventures)’가 추진한 자선 프로젝트를 통해 비영리단체 ‘에지 인스티튜트(Edge Institute)’에 전액 기부된다.

에지 인스티튜트는 혁신가와 연구자, 철학자, 예술가 등이 함께 생활하며 협업하는 실험 공동체 ‘에지 시티(Edge City)’를 운영하고 있다.