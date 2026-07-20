장항준 "출연료 딱 5% 더…애매해서 안 줄 수가 없다"

장항준 감독이 방송 섭외가 들어오면 언제나 제시 받은 출연료보다 5% 더 달라고 한다고 했다.

장항준은 19일 방송한 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에 나와 출연료에 관한 얘기를 했다.

김풍은 "장항준은 계산에 정확한 사람"이라며 "제가 '냉부' 처음 섭외 왔을 때 바로 옆에 있었다. '이런 거 하는 건데'라고 설명하니까 '얼마 준다고 하냐'라고 묻더라"고 말했다.

장항준은 "아마 그때 (김풍 출연료가) 100만원이라고 했던 거 같다. 그래서 내가 '105만원 달라고 해'라고 했다"고 말했다.

김풍은 "'그것 때문에 섭외 안 하면 어떡하죠'라고 하니까 항준형이 '야, 5만원 때문에 섭외 안 할 수는 없어'라고 했다"고 했다.

장항준은 "전화를 아예 안 했으면 안 했지 5만원 덜 주려고 섭외를 안 할 리는 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 "저도 어려운 시절 보내서 그렇다. 방송국 섭외가 들어올 때마다 녹화비(출연료)를 40만원 준다면 '2(만원) 더 주십시오'라며 딱 5%만 부른다. 안 주기가 애매하다"고 해 웃음을 안겼다.

장항준은 "5%를 넘어가면 안 된다. 그렇게 번 돈은 딸 이름으로 통장 만들어서 입금한다"고 했다.

최현석 셰프는 장항준 말을 듣고 감동한 듯한 표정을 보였다.

<뉴시스>