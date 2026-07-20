방탄소년단 "아미 영향력 덕분…월드컵 결승 첫 하프타임 쇼 꿈만 같아"

"전 세계 아미 분들의 영향력 덕분에 이 무대까지 올 수 있었습니다."

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 지구촌 최대의 스포츠 축제인 월드컵 결승전 무대에 사상 최초로 마련된 하프타임 쇼를 화려하게 장식한 뒤 이 같은 벅찬 소감을 전했다.

방탄소년단 월드컵 하프타임쇼. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

방탄소년단은 20일(한국시간) 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "월드컵은 어려서부터 즐겨보던 경기였는데 결승전 첫 하프타임 쇼에 서게 돼 영광이다"라며 "멋진 아티스트, 아이들과 함께 사랑을 외치며 좋은 취지의 공연을 해 기쁘고 마치 꿈을 꾼 기분이다. 지켜봐 주신 모든 분들께 정말 감사하다"라고 밝혔다.

방탄소년단은 이날 미국 뉴욕 인근 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열린 '2026 피파(FIFA) 북중미 월드컵' 스페인 대 아르헨티나 결승전의 하프타임 쇼에 공동 헤드라이너로 등장했다. 멤버 정국이 '2022 카타르 월드컵' 개막식 무대를 펼친 데 이어, 이번에는 팀 완전체로 피날레를 장식하게 됐다.

이날 무대에서 붉은악마가 연상되는 의상을 입고 등장한 방탄소년단은 24명이 넘는 메가 크루와 함께 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 1위 곡인 메가 히트곡 '다이너마이트(Dynamite)'를 열창했다. 특히 일곱 멤버는 원곡 가사를 "킥 더 볼(kick the ball)', '어 게임 오브 풋볼(a game of football)' 등 축구와 관련된 노랫말로 바꿔 불러 결승전의 의미를 더했다.

경기장 한가운데에 세계의 화합과 평화, 연대를 상징하는 '어스 볼(Earth Ball)' 이미지가 펼쳐진 가운데, 방탄소년단은 국경과 문화, 세대를 뛰어넘어 모두가 하나 되는 순간을 만들어냈다는 평을 들었다. 이어 쇼의 말미에는 다시 등장해 영국의 세계적인 밴드 '콜드플레이'가 이번 월드컵을 위해 쓴 '위 댄스(We Dance)' 무대를 함께 꾸미며 대미를 장식했다.

콜드플레이, 샤키라, 저스틴 비버, 캐릭터 세서미 스트리트(Sesame Street), 머펫(The Muppets), 뉴욕 스태튼아일랜드 공립학교 PS 22 합창단과 같이 월드컵 역사에 남을 공연을 완성했다.

국제 시민운동 단체 글로벌 시티즌이 제작한 이번 하프타임 쇼는 전 세계 소외 지역 어린이들의 교육과 스포츠 접근성 확대를 위한 '피파(FIFA) 글로벌 시티즌 교육 기금' 취지를 알리는 데 기여했다. 지난 3월 정규 5집 '아리랑(Arirang)'을 발매한 방탄소년단은 이번 무대를 통해 글로벌 무대에 다시 한번 연대와 화합의 메시지를 타전했다는 평을 듣고 있다.

<뉴시스>