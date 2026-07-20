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김지선 "24살에 혼자 된 외할머니…막내딸은 푸세식 변기 빠져 죽는 비극"

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MBN &#39;속풀이쇼 동치미&#39;
MBN '속풀이쇼 동치미'

개그우먼 김지선이 어린 나이에 남편을 잃고 세 딸을 홀로 키운 외할머니의 안타까운 사연을 전했다.

 

18일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '울 엄마를 부탁해'를 주제로 출연진들의 이야기가 공개됐다.

 

이날 김지선은 "어머니가 치매 단계로 접어든 지 4년 정도 된 것 같다"며 "처음에는 같은 질문을 계속 반복하셔서 이상하다 싶어 병원에 모시고 갔더니 경도인지장애가 나오더라. 지금은 돌봄센터를 다니며 치매 진행을 늦추고 있다"고 말했다.

 

김지선은 어머니의 절약 습관이 외할머니의 삶에서 비롯됐다고 털어놨다.

MBN &#39;속풀이쇼 동치미&#39;
MBN '속풀이쇼 동치미'

김지선은 "외할머니가 24살 때 홀로 되셨다"며 "딸 셋을 키우셨는데 막내딸이 옛날식 푸세식 화장실에 빠져서 먼저 갔다. 그 아이 장례를 치른 뒤 외할머니가 밥을 드시면서 '딸이 죽었는데도 밥을 먹는다'고 하셨다더라. 그 이야기를 어머니에게 들었다"고 떠올렸다.

 

또 "외할머니가 어머니를 '아비 없이 자란 애'라는 소리를 듣지 않게 하려고 세게 훈육하셨다"며 "혼자 자식을 키워야 했던 만큼 무엇이든 아끼는 것이 몸에 배셨고, 여자 혼자 키워야 하니 얼마나 아꼈겠냐. 그 영향으로 어머니는 살 줄도 모르고 버릴 줄도 모른다"고 했다.

 

김지선은 "엄마는 식사 후 사용한 냅킨이나 두루마리 휴지까지 버리지 않고 주머니에 넣는다. 장롱을 열어보니 다 쓴 휴지 두루마리가 이만큼 쌓여 있는 거다. 콧물이 묻어 말라 있는 휴지까지 있는 걸 보고 너무 가슴이 아팠다"고 말했다.

 

이어 "금덩어리도 아니고 왜 모아놓냐. 아무리 말해도 소용없다. 다음에 가서 보면 또 이만큼씩 있다. 그래서 엄마 집에 갈 때마다 큰 시장 가방을 가져가 어머니가 안 볼 때 담아와 대신 버린다"고 밝혔다.

 

김지선은 "30년 전에 제가 버리려고 했던 티셔츠도 아직 버리지 못하고 속옷처럼 입고 계신다"며 안타까워했다.

<뉴스1>

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