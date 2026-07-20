엄정화 “무대에서 너무 행복하다”

가수 겸 배우 엄정화가 무대에 서기까지의 과정을 공개하며 진솔한 속내를 전했다.

가수 겸 배우 엄정화가 무대에 서기까지의 과정을 공개하며 진솔한 속내를 전했다. Umaizing 엄정화TV

최근 엄정화의 유튜브 채널 ‘Umaizing 엄정화TV’에는 ‘내가 끝내지 않으면 아무도 끝낼 수 없으니까’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상은 엄정화의 공연 준비 과정을 담았다.

그는 “6월 중순 에 아주 재밌는 뮤직 페스티벌이 있다”며 “아주 오랜만의 무대라서 설레기도 하고 긴장도 되는데 이를 준비하는 과정을 보여주고 싶다”고 설명했다.

영상에는 공연을 앞둔 엄정화의 일상이 고스란히 담겼다. 관리를 위한 강도 높은 운동은 물론 무대 의상 점검과 안무 연습까지 공연을 준비하는 전 과정이 이어졌다. 꾸준한 자기관리와 연습으로 무대를 준비하는 모습은 많은 이들의 시선을 끌었다.

연습 현장에서는 특유의 유쾌한 매력도 드러났다. 댄서들과 함께 안무를 맞춘 그는 “아니 날 왜 여름 음악 축제에 안 부르나”라고 서운한 감정을 표현했고, 한 댄서는 “누나 무서워서 안 해줄 줄 아나 보다”고 농담을 건넸다.

이어 카메라를 향해 “워터밤 엄정화도 좀 불러주시면 안 돼요?”라며 여름 페스티벌 무대에도 자신을 불러달라고 재치 있게 요청했다. 또 그는 “수영복 입고 갈게요”라고 덧붙이며 무대에 오르겠다는 열정을 드러냈다.

함께 있던 댄서도 “제가 왕년에 썸머 퀸이었거든요”라고 전하며 엄정화의 경력을 언급했다. 이에 엄정화는 웃음을 터뜨리며 “제가 왕년에 썸머 킬러였다”고 어필했다.

성공적으로 무대를 마무리한 그는 “너무 행복하다”며 “무대에서 장난도 치고 난 그게 너무 좋다”는 소감을 전했다. 이어 “그런 행복한 순간이 너무너무 소중한 것 같다”며 객석을 가득 메운 호응과 마주한 엄정화는 마치 1년 동안 받을 사랑을 하루에 모두 받은 것 같은 기분이라는 벅찬 감정을 전했다.