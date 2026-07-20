장동혁, 이재명 겨냥 “당무 개입 비판엔 즉답, 골프 질문엔 침묵”

국민의힘 장동혁 대표는 20일 이재명 대통령을 겨냥해 “대통령이 하지 말아야 할 일은 불필요한 여당 경선 참견”이라며 당무 개입 논란에 대한 비판을 이어갔다.

장 대표는 이날 페이스북을 통해 “많은 사람이 비판하면 스스로 한 번 돌아볼 법도 한데 도무지 그럴 생각을 하지 않는다”며 이같이 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 전날 이 대통령이 국민의힘을 향해 “공당이 당직 선거와 공직 선거를 구분하지 못한다”고 한 데 대해 “대통령이 무엇이 급한지도 구분하지 못하는 것은 괜찮으냐”고 반박했다.

이어 “주말 동안 전국에 수해가 났고 인천 쿠팡 물류센터 화재는 아직도 진화되지 않았다”며 “민주당 전당대회 기탁금 문제가 이런 일들보다 급한가”라고 반문했다.

그러면서 “그럴 시간이 있으면 국민부터 챙기는 것이 대통령의 책무”라며 “당무 개입 비판에는 후다닥 대답하면서 왜 골프를 쳤느냐는 질문에는 답하지 못한다”고 꼬집었다.

장 대표는 “그런 역량과 자세, 마음가짐으로는 대통령직을 감당하기 어렵다”며 “대통령이 해야 할 일은 민생과 안보를 챙기는 것”이라고 강조했다.

앞서 이 대통령은 전날 엑스(X)에 더불어민주당 전당대회 기탁금이 지나치게 높다는 취지의 글을 올렸다. 이에 장 대표는 “누가 봐도 당무 개입”이라며 “국정은 제대로 할 자신이 없으니, 온갖 꼼수에만 매달린다”고 비판했다. 최보윤 수석대변인도 논평을 통해 “대통령이 민주당 전당대회 기탁금 문제를 직접 거론하며 사실상의 가이드라인을 하달했다”고 주장했다.

그러자 이 대통령은 다시 엑스에 “공당이 당직 선거와 공직 선거조차 구분하지 못해서는 안 된다”라며 “그건 국정과 개인 사업을 구별 못 하는 것만큼 심각한 문제”라고 지적했다. 이어 “그런 역량으로는 국정을 감당하기 어렵다”라며 “비난 논평을 낼 때 최소한의 상식은 갖추는 것이 좋겠다”고 했다.