사상 첫 48개국 체제로 치러진 2026 북중미 월드컵에서 우승한 '무적함대' 스페인 축구대표팀이 역대급 돈방석에 앉는다.

루이스 데라푸엔테 감독이 지휘한 스페인은 20일(한국 시간) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 대회 결승전에서 연장 혈투 끝에 1-0 승리했다.

스페인 선수들이 19일(현지 시간) 미 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 정상에 올라 우승컵을 들고 환호하고 있다. 스페인은 결승에서 아르헨티나를 연장 끝에 1-0으로 꺾고 16년 만에 통산 두 번째 월드컵 우승을 차지했다.

이로써 스페인은 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 통산 두 번째 우승을 차지했다.

세계 챔피언 등극으로 스페인은 거액의 상금까지 챙겼다.

북중미 월드컵 우승상금은 5000만 달러(약 744억원)로, 월드컵 사상 최고액이다.

2022년 카타르 대회 우승팀 아르헨티나가 받았던 4200만 달러보다 800만 달러 많다.

참고로 국제축구연맹(FIFA)이 우승 상금을 공개하기 시작한 1982년 스페인 대회 당시 이탈리아가 받았던 우승 상금은 220만 달러였다.

준우승팀인 아르헨티나가 이번 대회에서 받은 2등 상금만 3300만 달러(약 491억원)다.

스페인은 우승 상금 외에도 본선 진출 수당 1000만 달러(약 148억원)와 대회 준비 지원금 150만 달러(약 22억원)를 더해 총 6150만 달러(약 915억원)를 챙기게 됐다.

선수들에게 지급한 포상금 규모와 방식은 스페인축구협회가 정한다.

48개국 체제로 처음 열린 북중미 월드컵의 총 상금 규모는 6억5500만 달러(약 9745억원)다.

3위 잉글랜드는 2900만 달러(약 431억원), 4위 프랑스는 2700만 달러(약 402억원)를 받는다.

8강 진축국은 1900만 달러(약 283억원), 16강 진출국은 1500만 달러(약 223억원)가 지급된다.

조별리그에서 탈락한 한국도 900만 달러(약 134억원)를 챙겼다.

스페인은 월드컵 우승국으로는 최초로 '우승 반지'도 꼈다.

개최국 미국이 자국 프로스포츠의 우승 반지 문화를 이번 월드컵에 도입한 것이다.

'챔피언 반지'는 이번 대회가 열리는 연도를 기념해 2026개만 제작되고, 각 반지에는 고유번호가 부여된다.

30개는 우승팀에 돌아가고 나머지 1996개는 공식 라이선스 상품으로 전 세계 팬들에게 판매된다.

우승팀 주장과 감독이 임시로 제작된 챔피언 반지를 먼저 받는다.

이후 선수단 30명을 위한 진짜 챔피언 반지가 선수 개별 맞춤형으로 제작돼 전달된다.

<뉴시스>