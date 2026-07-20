김대명, ‘미생’ 위해 93㎏까지 증량…“먹던 버릇 루틴 돼”

배우 김대명이 드라마 ‘미생’ 출연을 준비하면서 의도적으로 체중을 크게 늘렸던 과정을 공개했다. 그는 배역을 위해 시작한 증량이 이후 식습관으로 이어지면서 원래 체중으로 돌아가는 데 어려움을 겪었다고 털어놨다.

배우 김대명이 드라마 ‘미생’ 출연을 준비하면서 의도적으로 체중을 크게 늘렸던 과정을 공개했다. 그는 배역을 위해 시작한 증량이 이후 식습관으로 이어지면서 원래 체중으로 돌아가는 데 어려움을 겪었다고 털어놨다. 요정재형

19일 공개된 유튜브 채널 ‘요정재형’의 영상 ‘진짜 특이한데 낯가리고 조용한데 은근히 돌아있는데 우리가 친한 건 나도 그래서인가’에는 김대명이 게스트로 출연해 작품과 캐릭터 소화를 위한 노력을 전했다.

영상에서 정재형은 김대명에게 ‘미생’ 출연 당시 일부러 체중을 늘렸냐고 질문했다. 이에 김대명은 “그 당시에 이제 준비하면서 조금 찌우고 결정이 나고 확 찌웠다”고 설명했다.

김대명은 ‘미생’ 이전에는 지금보다 훨씬 마른 체형이었다고. 정재형은 “사람들은 (살이 찐) 그걸 너의 모습으로 알잖아”라며 “그 전까지 완전 말랐었는데”라고 언급했다. 그러자 김대명은 역시 당시를 떠올리며 “전엔 이거보다 원래 말랐었다”고 과거에는 현재보다도 더 마른 편이었음을 밝혔다.

작품을 위해 체중을 많이 늘린 그는 오랫동안 그 상태를 유지하게 됐다고 회상했다. 그는 “찐 상태로 꽤 오래갔다”며 촬영 당시 몸무게를 93㎏까지 늘렸고, 이후에는 최고 96㎏까지 증가했다고 밝혔다. 작품을 위해 그는 15kg 정도를 증량했다고.

정재형이 예전 체형으로 다시 돌아오지 못한 것이냐고 묻자 김대명은 “그때는 못 돌아왔다”고 답했다. 살을 빼지 못한 이유로 그는 “먹던 버릇이 루틴으로 돼 있으니까 안 되더라”고 말했다.

이와 함께 김대명은 ‘미생’이 큰 성공을 거둘 것이라고는 출연 배우들 모두 예상하지 못했다고도 말했다. 그는 당시만 해도 드문 소재였고, 일반적인 드라마에서 자주 등장하는 러브라인도 없는 작품이었기 때문에 흥행을 예상하기 어려웠다고 전했다.

이날 김대명은 이번 인터뷰를 통해 배역을 위해 체중을 크게 늘렸던 경험과 함께 ‘미생’ 캐스팅 과정, 그리고 예상하지 못했던 작품의 흥행까지 다양한 뒷이야기를 전하며 당시를 되돌아봤다.