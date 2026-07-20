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[속보] 국회, 종합특검 연장 법안 본회의 상정…국힘 필리버스터 예고

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국민의힘 불참 속 22대 하반기 국회 첫 예결위 전체 회의 (서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 16일 국회 예산결산위원회 회의장에서 22대 국회 하반기 첫 예결위 전체 회의가 열리고 있다. 이날 예결위 전체 회의에는 원 구성에 반발하고 있는 국민의힘 예결위원들은 불참했다. 2026.7.16 hkmpooh@yna.co.kr&#47;2026-07-16 11:24:07&#47; &amp;lt;저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지&amp;gt;
국민의힘 불참 속 22대 하반기 국회 첫 예결위 전체 회의 (서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 16일 국회 예산결산위원회 회의장에서 22대 국회 하반기 첫 예결위 전체 회의가 열리고 있다. 이날 예결위 전체 회의에는 원 구성에 반발하고 있는 국민의힘 예결위원들은 불참했다. 2026.7.16 hkmpooh@yna.co.kr/2026-07-16 11:24:07/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

국회, 종합특검 연장 법안 본회의 상정…국힘 필리버스터 예고 

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