[속보] 국회, 종합특검 연장 법안 본회의 상정…국힘 필리버스터 예고 입력 : 2026-07-20 14:18 수정 : 2026-07-20 14:26 구글 네이버 유튜브 국민의힘 불참 속 22대 하반기 국회 첫 예결위 전체 회의 (서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 16일 국회 예산결산위원회 회의장에서 22대 국회 하반기 첫 예결위 전체 회의가 열리고 있다. 이날 예결위 전체 회의에는 원 구성에 반발하고 있는 국민의힘 예결위원들은 불참했다. 2026.7.16 hkmpooh@yna.co.kr/2026-07-16 11:24:07/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> 국회, 종합특검 연장 법안 본회의 상정…국힘 필리버스터 예고 <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 김남권 이슈 나우 더보기 설현, 어디 갔나 했더니… 자연 속에서 넷플릭스 차기작 준비 중 김규원, '아파트'로 정극 데뷔… 희극 내공으로 '차세대 신스틸러' 등극