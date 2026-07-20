[기고] 국제 달의 날, 청소년에게 열리는 우주의 창

달을 바라보는 청소년들의 눈에는 미래가 담겨있다

국립청소년우주센터 원장 이현배

매년 7월 20일은 ‘국제 달의 날’이다. 1969년 이날, 아폴로 11호가 인류 최초로 달에 착륙했고, 유엔은 그 역사적 의미를 기리기 위해 2021년 국제 달의 날을 제정했다. 그러나 국제 달의 날은 단순히 인류의 위대한 성공을 기념하는 날이 아니다. 달을 통해 품어온 호기심과 도전정신을 기억하고, 그 꿈을 미래 세대에게 이어주는 날이다.

사실 달은 아폴로 11호보다 훨씬 오래전부터 인류와 함께해 왔다. 인류 최초의 달력이었던 달은 차고 기우는 모습을 통해 날짜를 헤아리고 계절을 읽게 했다. 사람들은 이를 바탕으로 농사의 시기를 정하고 밀물과 썰물을 예측하며 자연과 더불어 살아가는 지혜를 익혔다.

17세기 갈릴레오 갈릴레이는 망원경을 달로 향했다. 당시 달은 완전한 천체로 여겨졌지만, 그는 산맥과 분화구를 발견하며 인류의 우주관을 바꾸는 새로운 창을 열었다. 그 관측은 금성의 위상 변화와 목성의 위성 발견으로 이어져 지동설의 근거가 되었고, 현대 천문학의 출발점이 되었다. 위대한 발견은 직접 바라보고 질문하는 경험에서 시작된다는 사실을 보여준 것이다.

오늘날 달에는 코페르니쿠스, 케플러, 티코 브라헤 등 위대한 과학자들의 이름이 분화구에 새겨져 있다. 달은 밤하늘의 천체이면서도 인류 지성의 발자취를 간직한 거대한 박물관이 되었다. 망원경으로 달을 바라본다는 것은 단순한 관찰이 아니라, 진리를 향해 도전했던 선배 과학자들을 만나는 일이기도 하다.

달은 과학자뿐 아니라 수많은 예술가들에게도 영감을 주었다. 세계적인 비디오 아티스트 백남준은 달을 ‘가장 오래된 TV’라 불렀다. 과학이 달의 원리를 탐구했다면, 예술은 달의 의미를 해석해 온 것이다.

인류는 마침내 달에 발을 내디뎠다. ‘우리는 그것이 쉽기 때문이 아니라 어렵기 때문에 달에 간다’라는 케네디 대통령의 도전 정신은 우리나라에서도 최초의 달 궤도선 ‘다누리’로 이어지고 있다. 다누리는 대한민국을 우주탐사국의 반열에 올려놓았을 뿐 아니라, 미래 달 착륙과 심우주 탐사의 길을 열었다. 이제 달은 먼 나라의 이야기가 아니라 우리 청소년들이 직접 꿈꿀 수 있는 대한민국의 미래가 되었다. 달은 과거의 성취가 아니라 지금도 계속되는 도전이다.

국립청소년우주센터에서 청소년들과 함께 천체망원경으로 달을 관측할 때마다 아이들의 눈빛이 달라지는 순간을 만난다. 사진으로만 보던 달이 눈앞에 펼쳐지는 순간, 아이들은 스스로 질문하기 시작한다.

“왜 분화구는 이렇게 많을까요?”

“사람은 정말 저곳에 갔나요?”

“나도 우주를 연구할 수 있을까요?”

체험은 지식을 경험으로 바꾸고, 경험은 호기심을 질문으로, 질문은 미래를 향한 꿈으로 이어진다. 청소년들에게 필요한 것은 더 많은 지식이 아니라 직접 보고, 느끼고, 질문하는 경험이다. 짧은 시간이지만 달 관측 체험은 누군가에게는 과학자의 꿈이 되고, 또 다른 누군가에게는 예술적 상상력과 도전하는 용기가 되어 미래를 준비하는 가장 소중한 자산이 된다.

7월 국제 달의 날, 잠시 밤하늘을 올려다보면 어떨까. 갈릴레오가 바라본 달과 아폴로 우주인이 걸었던 달, 백남준의 화면 속 달, 그리고 우리 청소년들이 망원경으로 처음 만나는 달은 모두 같은 달이다. 달은 인류에게 시간을 알려주었고, 과학의 문을 열어주었으며, 예술에 영감을 주었고, 도전의 길을 밝혀주었다. 이제 그 달은 우리 청소년들에게 미래를 향한 꿈과 가능성을 비추는 가장 가까운 우주가 될 것이다.

국제 달의 날이 청소년들에게는 새로운 꿈을 품는 계기가 되고, 우리 사회에는 미래를 향한 호기심과 도전정신을 다시 일깨우는 뜻깊은 날이 되기를 기대한다.

국립청소년우주센터 원장 이현배