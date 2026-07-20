‘교통법규 준수·보행자 안전’… 전북교통질서실천운동본부, 출근길 캠페인

회원 100여명 전주 동서관통로서 홍보

㈔전북교통질서실천운동본부가 출근길 시민과 운전자를 대상으로 교통사고 예방과 선진 교통문화 확산을 위한 교통질서 확립 캠페인을 펼쳤다.

전북교통질서실천운동본부는 20일 오전 전주시 관통로사거리 일대에서 본부 임원과 회원 100여 명이 참여한 가운데 교통안전 캠페인을 벌였다고 밝혔다.

전북교통질서실천운동본부 소속 회원 100여명이 20일 오전 전주시 관통로사거리에서 교통안전 캠페인을 벌이고 있다. 전북교통질서실천운동본부 제공

이날 참가자들은 출근 시간대 유동 인구와 차량 통행이 많은 교차로에서 보행자 안전 확보와 교통법규 준수를 당부하는 홍보 활동을 진행했다. ‘음주운전 없는 전주, 우리가 만듭니다’, ‘배려 운전이 최고의 교통질서 실천 운동’, ‘한걸음 멈춰 서면, 안전이라는 초록빛 미래가 열립니다’ 등 문구가 담긴 홍보물을 활용해 운전자와 보행자들의 안전의식을 높이는 데 주력했다.

또 출근길 시민들에게 교통안전 수칙을 안내하고 횡단보도 앞 일시정지와 양보 운전, 음주운전 근절 등 기본적인 교통법규 준수를 적극 홍보했다.

이현준 전북교통질서실천운동본부 총재는 “운전자와 보행자의 작은 실천이 소중한 생명과 일상을 지키는 밑거름이 될 것”이라며 “지속적인 교통안전 캠페인을 통해 안전하고 성숙한 교통문화가 지역사회에 정착할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.