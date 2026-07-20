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박홍근, 한국노총 위원장 만나 "노동자 처우 개선 살피겠다"

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"일자리 기반 사회안전망 강화하며 재정 지속 가능성 유지할 것"

박홍근 기획예산처 장관은 20일 김동명 한국노총 위원장과 만나 "노동자 처우개선 등을 예산안 편성과 9월 시작하는 공무직위원회 운영 과정에서 세밀히 살펴나가겠다"고 말했다.

박 장관은 이날 내년도 예산안 편성과 중장기 국가발전전략 수립에 노동계 의견을 듣고자 서울 영등포구 한국노총에 방문해 이렇게 밝혔다.

박홍근 기획예산처 장관이 20일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총-기획예산처 간담회에서 인사말을 하고 있다. 기획예산처 제공
박홍근 기획예산처 장관이 20일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총-기획예산처 간담회에서 인사말을 하고 있다. 기획예산처 제공

김 위원장은 박 장관에게 공무직노동자 처우개선, 장기요양보호사 경력인정 고려, 돌봄노동자 대체 인력 지원 등을 제안했다.

고용보험 모성보호 사업 분리, 건강보험 국고지원 확대, 돌봄사업 지원 및 산재예방 정책 강화 등 노동·복지 제도 전반에 관한 건의 사항도 전달했다.

박 장관은 이에 "정부는 금년 4월 발표한 공공부문 비정규직 처우개선 대책 등 노동시장 격차와 고용 불안정성 완화를 위해 적극 노력 중"이라고 설명했다.

또 "기획처는 저출생·고령화, 인공지능(AI) 산업전환 등 구조적 변화 속에서 일자리 기반과 사회안전망을 강화하면서도 재정의 지속 가능성을 유지해나가겠다"고 덧붙였다.

박 장관은 21일에는 양경수 민주노총 위원장과 만나 공공부문 비정규직 처우 개선 등을 논의할 예정이다.

예산처 관계자는 "앞으로도 노동계를 비롯한 각계각층의 다양한 이해관계자들과 소통을 이어가며, 근로 여건 개선, 사회안전망 강화 등 체감할 수 있는 분야 투자를 늘려가는 데 노력할 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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