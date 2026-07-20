박홍근, 한국노총 위원장 만나 "노동자 처우 개선 살피겠다"

"일자리 기반 사회안전망 강화하며 재정 지속 가능성 유지할 것"

박홍근 기획예산처 장관은 20일 김동명 한국노총 위원장과 만나 "노동자 처우개선 등을 예산안 편성과 9월 시작하는 공무직위원회 운영 과정에서 세밀히 살펴나가겠다"고 말했다.



박 장관은 이날 내년도 예산안 편성과 중장기 국가발전전략 수립에 노동계 의견을 듣고자 서울 영등포구 한국노총에 방문해 이렇게 밝혔다.

박홍근 기획예산처 장관이 20일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총-기획예산처 간담회에서 인사말을 하고 있다. 기획예산처 제공

김 위원장은 박 장관에게 공무직노동자 처우개선, 장기요양보호사 경력인정 고려, 돌봄노동자 대체 인력 지원 등을 제안했다.



고용보험 모성보호 사업 분리, 건강보험 국고지원 확대, 돌봄사업 지원 및 산재예방 정책 강화 등 노동·복지 제도 전반에 관한 건의 사항도 전달했다.



박 장관은 이에 "정부는 금년 4월 발표한 공공부문 비정규직 처우개선 대책 등 노동시장 격차와 고용 불안정성 완화를 위해 적극 노력 중"이라고 설명했다.



또 "기획처는 저출생·고령화, 인공지능(AI) 산업전환 등 구조적 변화 속에서 일자리 기반과 사회안전망을 강화하면서도 재정의 지속 가능성을 유지해나가겠다"고 덧붙였다.



박 장관은 21일에는 양경수 민주노총 위원장과 만나 공공부문 비정규직 처우 개선 등을 논의할 예정이다.



예산처 관계자는 "앞으로도 노동계를 비롯한 각계각층의 다양한 이해관계자들과 소통을 이어가며, 근로 여건 개선, 사회안전망 강화 등 체감할 수 있는 분야 투자를 늘려가는 데 노력할 것"이라고 밝혔다.

<연합>