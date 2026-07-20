롯데·워커힐 호텔, 김치로 K푸드 영토 넓힌다

호텔업계가 프리미엄 김치를 앞세워 해외 시장 공략에 나선다. 롯데호텔 김치는 공항 면세점에 입점했고, 워커힐 호텔앤리조트는 프리미엄 김치 브랜드 ‘수펙스(SUPEX) 김치’를 미국에 처음으로 수출하며 판로를 넓혔다.

롯데면세점은 롯데호텔의 프리미엄 김치 브랜드 ‘롯데호텔 김치’를 판매한다고 20일 밝혔다. 롯데호텔 김치는 롯데호텔 서울 한식당 ‘무궁화’의 레시피를 바탕으로 개발됐으며 배추와 고춧가루를 비롯한 국내산 농산물을 엄선해 사용한다.

수펙스 김치를 소개하는 워커힐 김재학 김치 조리장. 워커힐 호텔앤리조트 제공

이번에 선보이는 상품은 여행객의 휴대성과 편의성을 고려한 미니김치 번들형 2종, 용기형 4종, 배추김치 파우치형 등 총 7종이다. 지난 17일 김포공항점에서 면세업계 최초로 판매를 시작했으며 다음 달 12일부터는 인천공항 제2여객터미널점으로 판매를 확대한다.

롯데면세점은 공항면세점을 통해 방한 외국인 관광객과 해외 거주 교민, 출국하는 내국인 등을 대상으로 프리미엄 K푸드 수요를 공략할 계획이다.

워커힐 호텔앤리조트는 프리미엄 김치 브랜드 ‘수펙스 김치’를 처음으로 미국에 수출했다. 이번에 선적된 제품은 배추김치와 파김치, 갓김치 3종으로 약 1톤 규모다. 미국 캘리포니아 롱비치항을 거쳐 오는 31일부터 현지에서 판매될 예정이다.

롯데호텔 김치. 롯데호텔 제공

워커힐은 지난해 9월 세컨드 브랜드인 ‘워커힐호텔 김치’ 약 7톤을 미국 서부 지역에 처음 수출한 데 이어 올해 2월부터 미국 전역으로 판매 채널을 확대했다. 지난3월에는 호주 시장에도 진출했다.

수펙스 김치는 1989년 호텔업계 최초로 설립한 김치연구소의 연구를 바탕으로 1994년 개발한 프리미엄 김치 브랜드다. 워커힐 김치의 해외 누적 수출량은 이달 기준 70톤이며, 현재 일본을 비롯한 아시아 주요 시장 진출도 추진 중이다. 이희택 워커힐 스토어팀장은 “해외 고객들도 워커힐의 김치 브랜드를 다양하게 경험하고 보다 많은 국가로 확장해나갈 수 있도록 최선을 다할 예정”이라고 말했다.