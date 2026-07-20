이억원 "초장기기술투자펀드 8천800억원 조성…최대 15년 존속"

6천800억원은 기금·재정 부담

운용인력 전문성·성과체계 등 평가…연내 자금집행 예정

[연합뉴스TV 제공]

이억원 금융위원장은 20일 "초장기기술투자펀드(총 8천800억원)의 가운데 6천800억원을 첨단전략산업기금과 재정이 부담해 민간의 펀드 결성 부담을 낮추고, 펀드 존속기간도 최장 15년까지 확대하겠다"고 밝혔다.



이 위원장은 20일 한국산업은행 IR센터에서 개최된 '초장기기술투자펀드 공청회'에서 "국민성장펀드도 그간의 성과를 넘어 긴 시간을 필요로 하는 기술에도 적극 투자할 필요가 있다"며 이같이 말했다.



초장기기술투자펀드는 양자컴퓨팅·우주항공·첨단바이오 등 장기 인내투자가 필요한 분야를 적극 지원하는 간접투자방식(기관투자자용) 펀드다. 펀드 존속기한은 최대 15년으로 늘리고, 실제 투자기간도 최대 7년까지 하도록 했다.



이 위원장은 "추가 투자를 유도하는 경우 실적을 우대하고, 취지에 맞지 않게 조기 회수하는 경우 불이익을 주는 방식도 새롭게 설계할 것"이라고 말했다.



이어 "운용사 선정 시 핵심 운용 인력의 기술 전문성과 투자 성과, 충분하고 실질적인 보상체계 등을 갖췄는지 살피겠다"고 말했다.



아울러 기술 전문성을 바탕으로 장기 모험자본을 효율적으로 설계·조달하는 기술 특화 자산운용사(KSTP)의 설립을 적극 뒷받침하겠다고 강조했다.



업계에서는 정책 도입 취지에 공감하면서도 상장전환우선주(RCPS) 방식 배제에 대한 우려를 전달했다. 또 장기 우수 운용인력 유지를 위한 방안과 함께 겸업제한 완화 등 제도적 보완이 필요하다고 요청했다.



금융위는 3분기 중 초장기기술투자펀드 운용사 모집공고를 낼 예정이다.이후 운용사 선정, 민간자금 모집을 거쳐 이르면 연말부터 자금집행(투자)이 개시된다.

<연합>