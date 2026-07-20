동양당 김도경 대표, 국제학술대회서 고령친화식품 개발 전략 발표

장흥군버섯산업연구원과 공동연구, 흑삼과 녹용에 버섯균사 발효기술 접목

전통 한방 소재 활용한 고령친화식품 개발 방향 소개

한방건강식품 전문기업 동양당의 김도경 대표(한약사, 한약학박사)는 사단법인 한국식품저장유통학회가 개최하는 2026 제47회 국제학술대회에 초청연사로 참가해 흑삼과 녹용을 활용한 고령친화식품 개발 및 산업화 전략을 발표한다.

김도경 대표는 오는 7월 24일 경주화백컨벤션센터에서 “미래 푸드 시스템과 혁신”이라는 주제로 열리는 국제학술대회 세션에서 ‘흑삼과 녹용 버섯균사발효물을 활용한 고령친화식품 개발 및 산업화 전략’을 발표할 예정이다.

김도경 대표는 전통 한방 원료의 과학화와 현대적인 건강식품 개발을 추진해 왔다고 동양당은 설명했다. 이번 발표에서는 장흥군버섯산업연구원과 공동으로 수행한 연구를 바탕으로 흑삼과 녹용에 버섯균사 발효기술을 적용한 원료 개발 과정과 고령친화 식품 소재로서의 활용 방향을 소개한다.

특히 고령자의 섭취 편의성과 기호도를 고려한 건강음료 개발 사례를 중심으로, 전통 한방 소재와 버섯균사 발효기술을 융합한 제품 개발 방향을 제시할 계획이다. 또한 연구개발 결과를 실제 제품으로 연결하기 위한 제조공정, 품질관리, 제품화 및 시장진입 전략 등 산업화 전반에 관한 내용을 발표한다.

이번 공동연구에서 동양당은 흑삼과 녹용을 비롯한 한방 원료에 대한 전문성과 식품 제조 및 제품화 경험을 제공했으며, 장흥군버섯산업연구원은 버섯균사 배양 및 발효 분야의 전문기술을 바탕으로 연구에 참여했다.

양 기관은 기업과 전문 연구기관의 협력을 통해 전통 한방 소재의 활용 가치를 넓히고, 연구개발 단계에서 그치지 않고 실제 제품화와 산업화로 이어질 수 있는 고령친화식품 개발 모델을 마련한다는 계획이다.

김도경 대표는 “이번 발표는 흑삼과 녹용이라는 전통 한방 원료에 버섯균사 발효기술을 접목해 고령자가 보다 편리하게 섭취할 수 있는 식품으로 개발한 연구 성과를 소개하는 자리”라며 “장흥군버섯산업연구원과의 공동연구를 통해 전통 한방 소재의 가치를 과학적으로 확장하고, 연구 결과가 실제 제품과 산업으로 이어질 수 있는 가능성을 제시하고자 한다”고 말했다.

이어 “우리나라는 고령인구 증가에 따라 섭취가 편리하면서도 품질과 신뢰성을 갖춘 고령친화식품의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “전통 한방 소재의 장점과 현대적인 발효 및 가공기술을 결합해 고령자의 섭취 편의성을 고려한 다양한 제품을 지속적으로 개발하겠다”고 밝혔다.

동양당은 1976년 동양당한약방에서 시작된 50년 전통의 한방건강식품 전문기업이다. 오랜 기간 축적한 한방 원료와 처방에 대한 경험을 바탕으로 흑삼, 녹용 등 전통 한방 소재를 활용한 건강식품을 연구, 개발, 제조하고 있다.

특히 한약사이자 한약학박사인 김도경 대표가 제품 연구개발을 직접 주도하며, 전통 한방식품의 과학화와 대중화, 제품 개발을 추진하고 있다. 전통적인 원료와 제조 노하우에 현대적인 식품가공 및 발효기술을 접목해 소비자가 편리하게 섭취할 수 있는 제품을 개발하는 데 주력하고 있다.

동양당은 이번 학술대회 발표를 계기로 흑삼과 녹용 버섯균사발효물의 식품산업 활용 분야를 확대하고, 고령자의 섭취 특성과 생활방식을 고려한 고령친화식품 개발을 지속할 계획이다. 또한 장흥군버섯산업연구원과의 공동연구를 바탕으로 전통 한방 소재와 지역 특화 버섯산업을 연계한 산업화 모델을 구축하고 국내외 시장 진출에도 나선다는 계획이다.