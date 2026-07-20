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이시영 '헐크 몸매' 인바디 공개…54㎏에 체지방률 10.8%

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배우 이시영이 체성분 검사(인바디) 결과를 공개했다.

 

이시영은 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "안 그래도 힘든 세상, 난 왜 매일 나랑 싸우는가, 매일 정신 승리하게 해주는 헐크쌤 고마워요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

 

배우 이시영. 이시영 인스타그램
배우 이시영. 이시영 인스타그램

공개된 사진에는 이시영이 지난 15일 측정한 인바디 결과가 담겼다. 검사지에 따르면 이시영의 체중은 54.6㎏, 골격근량은 27㎏, 체지방량은 5.9㎏이다. 체지방률은 10.8%를 기록하며 운동으로 다져진 탄탄한 몸매를 자랑했다.

 

이시영은 지난 2월부터 6월까지의 인바디 기록도 함께 공개했다. 2월에는 체중52.7㎏, 골격근량 23.6㎏, 체지방량 9.4㎏을 기록했고 이후 골격근량은 꾸준히 증가한 반면 체지방은 지속적으로 감소했다.

 

한편 이시영은 2017년 사업가 A씨와 결혼한 후 2018년 첫 아들을 출산했다. 이후 지난해 3월 이혼을 발표했으며, 지난 7월 시험관 시술을 통해 둘째를 임신 중이라고 밝혔다.

 

당시 이시영은 "결혼 생활 중 준비했던 배아의 보관 만료 시점이 다가와 폐기 여부를 결정해야 했다"며 "상대방은 동의하지 않았지만 선택의 무게는 온전히 제가 감당하기로 했다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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