시간도 짧고 같은 노래를 5번…코르티스 첫 단독공연, 준비 부실 논란

그룹 코르티스가 데뷔 후 첫 단독 콘서트에서 짧은 공연 시간과 반복된 세트리스트로 인해 논란의 중심에 섰다.

코르티스는 지난 18일 인천 인스파이어 아레나에서 ‘2026 코르티스 투어 ‘풋 유어 폰 다운(PUT YOUR PHONE DOWN)’의 막을 올렸다. 지난해 8월 데뷔한 5인조 그룹인 코르티스는 이번 공연으로 첫 단독 투어를 시작했으며, 서울 공연은 전석 매진을 기록했다.

그러나 공연이 끝난 뒤 온라인에서는 구성에 대한 아쉬움을 토로하는 반응이 이어졌다. 약 14만3000원이라는 고가의 티켓 가격에도 공연 시간은 약 1시간 40분에 그쳤다. 또한 공연 내내 의상 교체 없이 무대를 진행한 점이 지적됐다.

그룹 코르티스. 빅히트 뮤직

가장 큰 논란은 세트리스트였다. 코르티스는 앙코르를 포함해 대표곡 ‘YOUNGCREATORCREW’를 5차례, ‘REDRED’를 4차례 반복해 선보였다. 현재까지 발표한 두 장의 앨범 수록곡이 총 12곡에 불과한 만큼 곡 수 부족이 영향을 미친 것으로 보인다.

그러나 여느 신인 그룹들도 커버 무대나 편곡, 밴드 버전 등을 활용해 공연을 구성하는 사례가 많다는 점에서 준비가 부족한 것이 아니냐는 평가가 나왔다.

공연을 관람한 팬들은 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티를 통해 “같은 곡을 너무 많이 반복했다”, “앙코르를 외쳤는데 바로 공연이 끝났다”, “휴대전화를 내려놓고 즐기라고 했지만 그만큼 몰입할 무대는 아니었다”, “역대 가장 아쉬운 콘서트였다” 등의 반응을 남겼다.

반면 기존 아이돌 공연의 틀에서 벗어난 자유로운 형식을 시도한 것이라는 해석도 나왔다. 코르티스 특유의 자유분방한 팀 색깔을 공연에도 반영하려 했다는 평가다.

이같은 논란을 의식한 듯 코르티스는 19일 열린 2회차 공연에서는 팬들에게 즉석에서 신청곡을 받아 앙코르 무대를 꾸리는 등 일부 구성을 수정한 것으로 전해졌다.

한편 코르티스는 서울 공연을 시작으로 캐나다 토론토, 미국 뉴욕, 일본 가나가와 등 총 9개 도시에서 14회에 걸쳐 첫 월드투어를 이어갈 예정이다.