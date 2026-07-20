‘반다이남코코리아 FUN EXPO 2026’, 코엑스 마곡서 7월 30일 개최

건담, 다마고치 등 캐릭터 콘텐츠 전시

체험 프로그램 운영, 행사 한정 상품 판매 예정

‘반다이남코코리아 FUN EXPO 2026’ 홍보 포스터 (사진=반다이남코코리아 제공)

반다이남코코리아가 건담, 원피스, 드래곤볼, 다마고치 등 다양한 캐릭터 콘텐츠를 선보이는 전시 행사를 개최한다.

반다이남코코리아는 오는 7월 30일부터 8월 2일까지 코엑스 마곡 컨벤션센터 1층 특설 전시장에서 ‘반다이남코코리아 FUN EXPO 2026’을 연다고 밝혔다.

이번 엑스포는 캐릭터를 테마로 한 전시와 체험형 콘텐츠를 무료로 운영하는 행사로, 관련 상품 판매도 병행한다. 지난해에는 약 4만 명의 방문객이 행사장을 찾은 바 있다.

건담, 원피스, 드래곤볼, 다마고치, 포켓몬, 디지몬, 가면라이더, 슈퍼전대 등 인기 캐릭터들이 전시되며, 이번 행사에서 최초 공개되는 신상품 전시와 체험형 이벤트가 마련된다. 또한 프라모델과 피규어 등 이벤트 한정 및 수량 한정 상품을 비롯해 올해 30주년을 맞이한 다마고치 시리즈의 제품 ‘다마고치 파라다이스’ 신제품과 30주년 기념 상품도 현장에서 판매될 예정이다.

행사장에는 ‘기동전사 건담 역습의 샤아’에 등장하는 약 5m 규모의 뉴 건담 대형 조형물이 전시되며, 포토존도 마련된다. 또한 프라모델과 블록 완구 조립 체험, 액션 피규어 포징 체험, 원피스 및 건담 카드게임 체험, 건담과 포켓몬 신작 테이블게임 체험 등 여러 연령층이 참여할 수 있는 체험형 콘텐츠도 운영된다.

더불어 캡슐토이 전문 브랜드 ‘가샤폰 반다이 공식샵’ 팝업 부스와 꽝 없는 제비뽑기 상품 ‘이치방쿠지’도 만나볼 수 있으며, ‘원피스 카드게임 챔피언십 대회’도 같은 행사장에서 개최된다. ‘시간 가는 줄 모르고 즐기는 30분’을 테마로 한 프라모델 브랜드 ‘30 MINUTES LABEL FES. ASIA TOUR-SEOUL’도 함께 개최돼 상품 전시와 한정 상품 판매, 개최 기념 콘테스트 출품작 전시가 진행될 예정이다.

반다이남코코리아 관계자는 “‘반다이남코코리아 FUN EXPO 2026’은 캐릭터와 작품을 좋아하는 관람객을 위한 행사로, 프라모델과 피규어 팬은 물론 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 준비했다”고 말했다.