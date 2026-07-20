‘초과이윤’ 토의 예정이던 대통령 주재 수보회의 순연… 사회적 논의 더 필요하다 판단

‘초과이윤 배분’ 논의 등을 안건으로 20일 열릴 예정이던 대통령 주재 수석·보좌관 회의(대수보)가 잠정 연기됐다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

청와대는 이날 언론공지를 통해 “오늘 예정됐던 대수보는 주제 및 일정 변경으로 인해 열리지 않는다”고 알렸다. 당초 이날 회의에서는 기업 초과이윤의 사회적 배분 등을 주제로 보고 및 토의 등이 이뤄질 예정이었던 것으로 예상됐다. 그러나 청와대에서는 해당 사안이 아직까지 공론화가 전개 중이고 더 많은 논의가 필요한 사안이라고 판단해 대수보를 통해 다루는 것을 연기하기로 한 것으로 알려졌다. 이날 오전 강훈식 대통령 비서실장과 참모들이 소규모 회의를 진행하는 과정에서 사회적 논의를 좀 더 지켜보는 것이 좋지 않겠냐는 의견이 제기됐고 이에 따라 자연스럽게 대수보 회의를 순연하기로 한 것으로 전해졌다.

대수보는 대통령이 참모들과 국정 전반에 관해 점검하고 논의하는 청와대 내부의 최고위급 회의체로 통상 목요일에 개최돼왔다. 이 대통령은 회의 개최 필요성에 따라 해외 순방 중에도 화상으로 대수보를 진행한 바 있다. 그러나 이번 주의 경우 목요일인 23일 이 대통령이 부동산 대토론회를 주재할 예정인 만큼 대수보 개최 여부가 불투명한 상황이다.