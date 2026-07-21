제주서 ‘亞 크루즈 플랫폼’ 구축 방안 모색

道·해수부, 23일부터 포럼 개최

15國 선사 등서 700여명 참가

13회 제주국제크루즈포럼이 23∼25일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 열린다.



20일 제주도에 따르면 제주도와 해양수산부가 함께 여는 올해 포럼의 주제는 ‘아시아 크루즈 4.0: 경계를 넘어 하나’다.



아시아 크루즈 시장을 움직이는 15개국 선사·기항지·학계 관계자 700여명이 참가한다.



국가 간 장벽과 산업의 경계를 허물고 경쟁 대신 상생·협력에 기반한 아시아 크루즈 통합 플랫폼을 어떻게 만들 것인지가 사흘간의 핵심 의제다.



올해 포럼에서 달라진 대목은 도민 참여 자리다. 전시 규모와 비즈니스 상담 기회를 함께 늘렸고 3시간짜리 릴레이 문화 공연과 크루즈 승선권 경품 행사도 새로 마련했다.



50여 기관·업체가 참여하는 전시관은 선사관, 산업관, 기항지관 세 곳으로 나뉜다. 크루즈 상품과 서비스, 로컬 콘텐츠 제품과 선용품, 국내외 크루즈 기항지를 각각 소개한다. 비즈니스 상담회에는 도내 기업·관광지 15개소를 포함해 약 50개 업체가 참여해 선사와 직접 마주 앉는다. 제주문화예술재단과 함께 준비한 릴레이 공연은 국악부터 대중음악까지 장르를 넘나든다.



개막식 기조연설은 올리비에로 모렐리 MSC 크루즈 한국·일본·동남아 사장이 맡는다. 아시아 크루즈 산업의 협력과 연대를 바탕으로 한 공동의 미래 비전과 성장 방향을 제시한다. 기조연설에 이어 크루즈선, 선사, 기항지, 지속 가능성, 학술 등 10여 개 프로그램이 이어진다. 청년들이 직접 무대에 서는 세션도 열린다. 관광·인공지능(AI)·데이터를 전공하는 도내외 대학생과 청년 30명이 크루즈 관광객의 이동 경로와 소비 특성을 분석해 아이디어를 내놓는다.



제주도는 전시관과 비즈니스 상담회에 도내 기업 참여를 넓혀 포럼의 외연을 계속 확장할 방침이다.