다카이치 지지율 50% 첫 붕괴…'여왕 배제' 황실전범 개정 역풍

마이니치 41%·지지통신 49%…'밀어붙이기식' 국회운영도 지지율 하락 원인 지적

다카이치 사나에 일본 총리 내각 지지율이 여성의 왕위 승계 가능성을 배제하는 내용으로 '황실전범'이 개정된 이후 타격을 받는 모양새다.



20일 마이니치신문과 지지통신이 각각 실시한 여론 조사 결과에 따르면 다카이치 내각 지지율은 모두 50%를 하회하며 정권 출범 이후 최저로 집계됐다.



마이니치신문이 황실전범 개정안이 일본 국회 참의원(상원)을 통과한 지난 17일 직후인 18∼19일 실시한 조사에서 다카이치 내각 지지율은 한 달 전의 51%보다 10%포인트 하락한 41%로 최저를 기록했다.



마이니치는 다카이치 내각에 대한 비지지율이 44%로 지지율을 처음으로 웃돌았다며 여당이 왕족 수 확보를 목표로 황실전범을 개정했지만, 유권자 이해를 얻지 못하면서 지지율이 대폭 하락했다고 해설했다.



마이니치 조사에서 다카이치 내각의 지지율은 출범 직후인 작년 10∼12월 65∼67%로 높은 수준을 유지하다 1월 57%로 하락했다. 그러나 중의원(하원)을 해산한 뒤 치러진 총선으로 2월 지지율은 61%로 반등했다.



이후 3∼5월에 하락세를 보였으나 5월 지지율은 50%로, 절반 아래로 내려가지는 않았다.



그러다 6월(51%)에 보합세를 나타냈으나 이달 큰 폭으로 하락한 것이다.



지지통신이 지난 10∼13일 조사해 발표한 7월 여론조사에서도 다카이치 내각의 지지율은 전월보다 5.3%포인트 하락한 49%로 조사됐다. 이 조사에서 지지율이 50%를 밑돈 것은 역시 정권 출범 이후 처음이다.



아사히신문이 18∼19일 실시한 조사에서는 다카이치 내각 지지율은 53%로 집계됐다.



지난달 조사 때의 60%에서 7%포인트 하락한 수치로 지난해 10월 다카이치 정권 출범 이후 이 신문 조사에서 처음으로 50%대를 기록했다.



아사히는 황실전범 개정에 대해 '국민의 이해를 얻지 못했다'고 한 응답자의 내각 지지율이 42%로 전체 평균보다 낮고 이들의 내각 비지지율은 49%로 전체 평균 35%보다 높은 점으로 미뤄 황실전범 개정이 내각 지지율 하락의 한 요인이 됐다고 분석했다.



개정 황실전범은 옛 왕족의 남계 남성을 왕실 양자로 들인 뒤 양자에게서 남자아이가 태어날 경우 왕위 계승 자격을 부여하기로 했다.



현 나루히토 일왕과 약 600년 전의 조상을 공유하는 36∼38촌 관계의 먼 친척이 대상으로 왕위 계승의 정통성이 낮다는 평가가 나온다.



또 남계 남성만 인정하는 황실전범 규정을 바꿔 여왕을 인정해야 한다는 여론이 70%를 차지하는데 이에 대한 논의는 이뤄지지 않았던 점이나 개정안이 결혼한 여성 왕족의 남편과 자녀에 왕족 자격을 주지 않도록 한 점도 여론의 반발을 사고 있다.



첫 여성 일본 총리인 다카이치 총리가 남계 남성 왕위 계승을 고집하는 보수 정치권 목소리에 동조하고 있는 것이 아이러니라는 지적도 나온다.



아사히 조사에서 '황실전범 개정안이 국민의 이해를 얻었느냐'는 질문에 60%가 '그렇지 않다'고 응답했고, 마이니치신문 조사에서는 개정안에 대한 부정적 평가가 45%로 긍정적 평가 19%의 두 배를 넘었다.



지지통신 조사는 황실전범이 참의원을 통과하기 전에 실시된 것이지만, 이미 중의원 본회의에서 가결될 당시 일부 야당이 이의를 제기하는 등 반론이 나왔다.



여기에 더해 야당이 심의 등을 거부하는 가운데도 부(副)수도 창설 법안 등을 밀어붙이는 식으로 여당이 국회를 운영하는 방식이 지지율 하락의 원인이 됐을 수 있다는 분석이 나온다.



마이니치 조사에서도 다카이치 정권의 정책 추진 방법에 대해 '정중하지 않다'는 응답이 46%로 '정중하다' 38%보다 높아 집권 자민당이 중의원(하원) 선거 압승 이후 수적 우위를 기반으로 정책을 밀어붙인다는 야당 비판과 맥을 같이 했다.



아울러 고물가에 대한 다카이치 총리 대응책의 긍정적 평가는 29%에 그치고 부정적 평가는 2배에 가까운 57%로 조사됐다.

<연합>