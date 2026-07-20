강남스타일 MV, K팝 첫 유튜브 60억뷰

첫 공개 14년 만에 대기록 달성

싸이 측 “K팝 콘텐츠의 저력”

가수 싸이의 글로벌 히트곡 ‘강남스타일’ 뮤직비디오가 K팝 사상 최초로 유튜브 조회 수 60억 건을 돌파했다.

소속사 피네이션은 ‘강남스타일’ 뮤직비디오가 지난 17일 오후 60억 뷰(사진)를 넘어섰다고 20일 밝혔다. 2012년 7월 15일 공개된 이후 14년 만으로, 앞서 2023년 12월 30일 50억 뷰를 기록한 데 이어 또 한 번 이정표를 세웠다.



‘강남스타일’ 뮤직비디오는 코믹한 노랫말과 인상적인 말춤, 해학적인 영상미로 전 세계적 돌풍을 일으켰다. 2012년 12월 유튜브 사상 최초로 10억 뷰를 돌파했으며, 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 7주 연속 2위를 기록하는 등 서구권 주류 음악 시장에서 K팝 열풍을 촉발한 출발점으로 평가받는다.



피네이션은 “‘강남스타일’ 뮤직비디오의 60억 뷰 돌파는 K팝 역사의 상징적인 기록이자, 국경과 세대를 뛰어넘어 꾸준히 사랑받는 콘텐츠의 저력을 보여주는 사례”라고 설명했다.



싸이도 전날 ‘싸이흠뻑쇼 서머스웨그 2026’ 과천 공연에서 ‘강남스타일’ 뮤직비디오 당시 의상인 하늘색 재킷과 블랙 보타이를 착용하고 무대에 올라 60억 뷰 달성을 자축했다. 그는 “(오늘 무대 영상을) 유튜브에 60억 뷰 감사 영상으로 올리겠다”고 말했다.



한편 싸이는 매해 여름 진행하는 대표 브랜드 콘서트 ‘싸이흠뻑쇼’를 통해 지난달 27일 의정부종합운동장에서 팬들을 만난 데 이어 대구, 인천, 과천을 거쳐 원주, 수원, 광주, 부산, 대전까지 총 9개 도시를 순회 중이다.