홈플러스, 법원 '회생폐지'에 즉시항고…회생 재도전

홈플러스는 20일 법원의 회생절차 폐지 결정에 대해 즉시항고했다.



홈플러스는 이날 오후 4시께 서울회생법원에 즉시항고장을 제출했다.

홈플러스가 서울회생법원에 즉시항고를 제기하며 회생절차 재개에 나서는 20일 임시휴업 중인 서울 강서구 홈플러스 강서점에 카트가 정리되어 있다.

앞서 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스가 회생 절차에 필요한 최소한의 자금인 2천억원을 마련하지 못했다며 회생 절차 폐지를 결정했다.



홈플러스의 최대 채권단인 메리츠금융그룹이 지난 16일 이사회를 열고 긴급운영자금(DIP) 대출을 의결하면서 홈플러스는 자금 확보 방안을 더해 이날 즉시항고했다.

<연합>