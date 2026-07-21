메인비즈협회, ‘2026년 SW 잡브릿지-DAY’ 개최

사진=메인비즈협회 제공

메인비즈협회(회장 김명진, 한국경영혁신중소기업협회)는 고용노동부 서울지방고용노동청과 함께 지난 7월 16일 서울고용복지플러스센터에서 ‘2026년 SW 잡브릿지-DAY’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 SW 분야 청년 구직자의 취업 역량을 높이고, 청년 인재와 중소기업 간 채용 연계를 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 청년 구직자와 참여기업 관계자 등 약 80명이 참석했으며, 프로젝트 성과 발표, 우수 프로젝트 시상, 참여기업 현장면접, 1:1 취업컨설팅 등이 진행됐다.

현장면접에는 드래그앤드롭, 아이와이씨앤씨, 트리플송, 지에이랩, 와이즈프롭, 와이매틱스, 헬스매치 등 7개 기업이 참여했다. 청년 구직자들은 기업별 채용 직무와 요구 역량에 따라 면접에 응시했으며, 기업들은 면접 결과를 바탕으로 후속 채용 절차를 이어갈 예정이다.

또한 현장에서는 1:1 취업컨설팅을 통해 이력서와 자기소개서 점검, 면접 준비, 취업 방향 설정 등 맞춤형 지원이 제공됐다. 구직자들은 교육과정에서 수행한 프로젝트 결과물을 발표했고, 기업 실무자로 구성된 심사위원단이 완성도와 현장 활용 가능성을 평가했다.

심사 결과 총 3개 팀이 우수 프로젝트로 선정됐으며, 최우수상 1개 팀(EYE-D)과 우수상 2개 팀(WANT, 마음의 날씨)에 메인비즈협회장상이 수여됐다.

참여기업과 청년 구직자들은 이번 행사가 기업에는 인재 발굴의 기회가 되고, 청년들에게는 역량을 직접 선보일 수 있는 채용 연계 기회가 됐다고 평가했으며, 향후 프로그램 운영에 대한 기대를 나타냈다고 협회 측은 설명했다.

메인비즈협회 차영태 상무는 “채용은 청년과 기업이 직접 만나는 것에서 출발한다”며 “앞으로도 서울지방고용노동청을 비롯한 관계기관과 협력해 청년 구직자와 우수 중소기업 간 취업과 채용 연계를 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.