‘냉부해’ 안정환 “중간에 없어지면 그렇게 생각하라”

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014(냉부해)’에서 출연진이 방송사의 경영 상황을 언급하는 농담을 주고받으며 웃음을 자아냈다. 이날 셰프들의 합류를 이야기하던 중 자연스럽게 JTBC의 최근 상황까지 대화가 이어지면서 시청자들의 관심을 모았다.

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014(냉부해)’에서 출연진이 방송사의 경영 상황을 언급하는 농담을 주고받으며 웃음을 자아냈다. 이날 셰프들의 합류를 이야기하던 중 자연스럽게 JTBC의 최근 상황까지 대화가 이어지면서 시청자들의 관심을 모았다. JTBC Voyage

19일 방송된 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에는 바비큐 요리 전문가이자 ‘흑백요리사2’ 출연자인 유용욱 소장이 등장했다. 이날 방송에서는 기존 셰프들과 새롭게 합류한 셰프가 유쾌한 입담을 주고받으며 분위기를 이끌었다.

진행을 맡은 김성주는 “제보가 하나 있다”며 유용욱에게 기존 출연진으로부터 텃세를 받은 적이 있는지 질문했다. 이에 유용욱은 행사에서 권성준을 만났던 일화를 소개했다. 당시 프로그램 이야기가 나오자 권성준이 기존 ‘냉장고를 부탁해’ 멤버들의 호흡이 워낙 좋아 합류가 쉽지 않을 것이라는 취지의 말을 했다고 전했다.

이야기를 들은 셰프들은 권성준을 향해 밖에서 “왜 이렇게 밖에서 꺼드럭대냐”며 장난스럽게 핀잔을 줬다. 이에 권성준은 당시에는 ‘흑백요리사2’가 아직 공개되기 전이었다며, 작가의 입장에서 분위기를 고려해 농담처럼 한 이야기였다고 설명했다. 이어 기존 셰프들이 긴장하는 분위기여서 자신도 방어 기제가 나온 것 같다고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.

이후 대화는 자연스럽게 출연진 교체 가능성으로 이어졌다. 최현석 셰프는 “한 자리 들어내도 티 안날 것 같다”며 “지금 어려우니까 출연료도 줄이고”라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

권성준 또한 서바이벌 방식이나 2군 제도를 도입하는 것도 재미있을 것 같다고 말해 출연진들의 웃음을 이끌었다.

이 과정에서 안정환은 “그럴 판이다”며 “JTBC가 어려워서”라고 언급해 최근 경영 상황을 언급했다. 이어 그는 “중간에 누가 가면 ‘갔구나’ 생각해라”라고 농담을 건네 스튜디오를 웃음으로 물들였다. 방송사의 상황을 자조적으로 언급한 안정환의 발언은 더욱 눈길을 끌었다.