[이코노 브리핑] 토스·SBI저축銀, 중저신용 대출 출시 외

토스·SBI저축銀, 중저신용 대출 출시

토스 운영사 비바리퍼블리카가 SBI저축은행과 오는 27일 중저신용자 대상의 중금리 신용대출 상품인 ‘SBI포용대출 위드 토스’를 출시한다. 금리는 연 7.9∼13.5%로, 토스 앱의 ‘내게 맞는 대출 찾기’를 통해서만 신청할 수 있다. 대출 심사에는 대안신용평가 모델인 ‘토스스코어’가 활용된다. 토스스코어는 계좌 거래, 카드 지출, 투자 및 보험료 납입 이력 등을 종합 분석해 상환 능력을 평가한다.

공정위, 요가·필라테스 표준약관 제정

공정거래위원회는 소비자가 요가·필라테스 이용을 위해 할인혜택을 받고 장기 선결제를 한 경우 중도 해지 환급금을 과소 산정하거나, 급작스러운 휴폐업으로 환불받지

못하는 사례를 방지하기 위해 ‘요가·필라테스 표준약관’을 제정했다고 20일 밝혔다. 약관은 환급금의 경우 할인 전 금액이 아닌 실제 결제금액을 기준으로 산정하고, 위약금의 경우 이용료의 10%로 기준을 정했다.

국민銀, 신용대출 중도상환수수료 면제

KB국민은행이 20일부터 12월31일까지 가계 신용대출 상품 전체에 대해 중도상환 수수료를 한시적으로 면제한다. 대출 상환일을 기준으로 면제가 적용된다. 보통 대출 실행 후 3년 이내 원금을 상환하면 중도상환 수수료를 내야 한다. 이번 조치는 신용대출 조기상환을 유도해 가계대출을 연간 증가액 목표치 이내에서 관리하기 위한 것으로 풀이된다.