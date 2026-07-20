러, 우크라 전역 ‘융단폭격’… 최소 20명 숨져

일주일 간 드론 1500대 투입

우크라, 석유 시설 맞불 타격

러시아·우크라이나 전쟁도 갈수록 격화하고 있다. 러시아는 일주일간 드론 약 1500대를 투입하는 등 공격 수위를 개전 이후 최대 수준으로 높이고, 우크라이나도 러시아에 보복하면서 사상자가 급증하고 있다.

24일(현지시간) 우크라이나 키이우 루키아니우카 지역에서 러시아의 공격을 받은 쇼핑몰 ‘크바드라트 트레이드 센터’가 불타고 있다. AP통신

19일(현지시간) 키이우인디펜던트 등 현지 언론은 우크라이나 당국자의 말을 인용해 이날 러시아의 공격으로 우크라이나 전역에서 최소 20명이 사망하고 142명이 부상했다고 보도했다. 우크라이나 공군은 이날 러시아 드론 125대, 탄도미사일 41기 등 발사체 대부분이 수도 키이우와 북동부 하르키우를 공격했다고 밝혔다. 이 중 드론 108대와 미사일 18발은 요격했으나 나머지 미사일·드론에 피해를 봤다. 영국 일간 가디언은 “채 한 시간도 안 돼 수십 발의 미사일이 떨어졌다”며 “주민들이 대피한 한 지하철역에서는 강력한 충격으로 출입구 천장이 무너지기도 했다”고 키이우 공습 당시 상황을 묘사했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 성명에서 “키이우에 가해진 가장 큰 규모의 탄도미사일 공격 중 하나”라고 밝혔다.



우크라이나도 즉각 반격에 나서, 흑해와 아조우해에서 러시아 유조선 2척과 석유 저장시설 3곳 등을 타격했다.



양국 간 교전 과정에서 튀르키예 소유 화물선이 러시아 미사일 공격을 받아 최소 6명이 숨졌다.



이번 공격은 전날 우크라이나가 러시아 최대 온라인 소매업체인 ‘와일드베리스’의 물류창고 두 곳을 공격한 데 대한 보복이라는 분석이 나온다. 이 공습으로 최소 8명이 숨졌다. 젤렌스키 대통령은 이 창고가 러시아의 드론 부품 조달 등에 활용됐다고 주장했다.



2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 후 4년이 지났음에도 러시아는 최근 공격 빈도를 더 높이고 있다. 우크라이나군에 따르면 러시아군은 지난 한 주 동안 우크라이나에 공격용 드론 약 1450대, 유도폭탄 1640발, 미사일 99기를 퍼부었다. 유엔은 우크라이나에서만 지난달 민간인 293명이 숨져 민간인 사망자가 가장 많은 달로 집계됐다고 우려했다. 가디언은 “제2차 세계대전 이후 유럽에서 가장 참혹한 분쟁”이라고 지적했다.



젤렌스키 대통령은 “국제사회의 의사 결정이 지연되며 러시아에 추가 공격 기회를 제공하고 있다”며 방공망 강화를 위한 지원을 촉구했다.