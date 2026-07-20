美 또 ‘응징 공습’… 이란은 이스라엘 코앞에 미사일

이라크서 또 미군 1명 사망… 총 17명

이란 미사일 파편 이 국경에 낙하

이 “공격 땐 전력 반격”… 전면전 우려

미국과 이란 간 무력 충돌이 격화하는 가운데 미군 사망자가 추가로 발생했다. 미군이 보복 공습에 나서고 중동 지역 전력을 증강하는 상황에서 이스라엘까지 공격에 나설 가능성이 제기되면서 확전 우려가 커지고 있다.



미 중부사령부는 19일(현지시간) 엑스(X)를 통해 전날 이라크의 미 공군 기지에서 미군 1명이 숨지고 1명이 다쳤다고 밝혔다. 이란의 공격 드론에서 나온 불발탄을 처리하는 과정에서 발생한 사고였다고 중부사령부는 설명했다.

美 폭격에 불타는 이란 시설 19일(현지시간) 미 중부사령부가 공개한 대(對)이란 야간 공습 작전 관련 영상의 한 장면. 미군의 정밀 폭격을 받은 이란의 한 시설에서 연기가 솟아오르고 있다. 미국은 이란을 대상으로 9일째 공습을 이어 갔다. 미 중부사령부 제공, AFP연합뉴스

중부사령부는 또 요르단에서 신원이 확인되지 않은 유해를 발견해 감식을 진행 중이라고도 전했다. 앞서 17일 요르단 미군 기지에서 이란 공습으로 미군 2명이 숨지고 1명이 실종됐다. 이날 발견된 유해는 실종자일 가능성이 큰 것으로 보인다.



이로써 미국이 2월28일 이란 전쟁을 개시한 이래 지금까지 공식 확인된 미군 사망자는 총 17명으로 늘었다. 유해의 신원이 실종 군인으로 밝혀질 경우에는 18명이 된다. 미군은 곧바로 보복 공습을 단행했다. 미 동부시간으로 이날 오후 7시부터 3시간 동안 이란의 군사 지휘 센터와 방공 및 해안 감시 시설 등을 타격했다. 도널드 트럼프 대통령은 이날 뉴저지주에서 열린 월드컵 결승전을 관람한 뒤 워싱턴으로 돌아와 “오늘 밤에도 우리는 이란을 다시 한번 강하게 타격했다”며 “이는 3명의 전사자를 기리기 위한 것”이라고 밝혔다.



미국 공습에 이어 이란도 바레인, 쿠웨이트, 시리아 등지의 미군 기지를 타격했다. 양국 간 종전 협상이 틀어지면서 시작된 무력 충돌은 이날로 9일째를 맞았다.



다시 전면전으로 번질 우려가 커지면서 이스라엘이 가세할 가능성도 나온다. 이스라엘은 지난 4월 미국과 이란 간 휴전 이후 공격에 가담하지 않고 있다. 이란도 대규모 확전을 우려하는 듯 이스라엘을 직접 공격 대상으로 삼지 않고 있다. 그러나 이날 이란이 요르단 남부 도시 아카바를 겨냥해 발사한 미사일 파편이 이스라엘 국경에 떨어지면서 긴장 수위가 높아졌다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 “이스라엘을 향해 미사일을 발사하면 모든 전력을 동원해 공격하겠다”며 “모든 가능성에 대비하고 있다”고 이란에 경고했다.