[인사] 국세청 외

국세청 ◆고위공무원 승진 △서울지방국세청 성실납세지원국장 장우정 △중부지방국세청 징세송무국장 강동훈 ◆부이사관 전보 △서울지방국세청 감사관 전애진 △서울지방국세청 징세관 박근재 △대구지방국세청 조사1국장 김동현
한국인터넷진흥원 ◆단장급 보임 △개인정보조사단장 임진수
SGI서울보증 ◆본부장 △광화문금융센터 안병준
IBK투자증권 ◆임원 전보 <상무대우> △경영지원본부장 이재덕 ◆전보 <영업이사> △강남센터장 고병하 △PF관리부장 최민석 <전문이사> △감사실장 김석원 ◆승진 <영업이사> △영업부장 임주환 △IBK WM센터 반포자이 센터장 김재경 △강남센터 김도연 △법인영업부 최인원 △멀티에셋운용부 문기람 <전문이사> △디지털개발부장 양철수 △금융소비자지원부장 이동훈
국세청 ◆고위공무원 승진 △서울지방국세청 성실납세지원국장 장우정 △중부지방국세청 징세송무국장 강동훈 ◆부이사관 전보 △서울지방국세청 감사관 전애진 △서울지방국세청 징세관 박근재 △대구지방국세청 조사1국장 김동현
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