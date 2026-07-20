방사청, 첫 특별포상 2500만원… 국방반도체법 기여 등 3명 지급

방위사업청이 첫 특별성과 포상금 수여식을 열고 국방반도체법 제정과 레이저대공무기 전력화에 각각 기여한 공무원 3명에게 총 2500만원을 20일 지급했다.



방위사업청은 이날 ‘방위사업청 특별성과 포상금’ 시상식을 열고 이일로 사무관과 이형진 과장에게 포상금 1500만원을 지급했다. 두 사람은 국방반도체법 제정과 범정부 추진전략 수립, 관련 연구개발 과제 착수에 기여했다. 국방반도체의 해외 의존도는 98.9%로, 국내 자립 기반을 마련하는 데 힘썼다는 평가를 받았다.



이상윤 수석전문관은 9년간 레이저대공무기 블록-Ⅰ 사업을 맡아 군 전력화와 핵심부품인 레이저발진기 국산화를 이끈 공로로 1000만원을 받았다. 국산 발진기는 해외 도입품보다 성능이 약 1.5배 높다. 방위사업청은 내외부 전문가 심사를 거쳐 두 성과를 포상 대상으로 선정했다.