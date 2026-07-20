사흘째 이어진 쿠팡 물류센터 화재…검은 연기 뒤덮은 인천 하늘 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

인천 서구 석남동 쿠팡 물류센터에서 지난 18일 발생한 대형 화재가 20일까지 사흘째 이어지고 있다. 소방당국은 국가소방동원령을 발령하고 전국의 장비와 인력을 투입해 진화 작업을 계속하고 있지만, 내부에 대량의 가연물이 적재돼 있어 진화에 어려움을 겪고 있다.

화재 당시 근무자들은 모두 대피해 큰 인명피해는 없었지만, 건물 붕괴 우려로 인근 주민 대피와 학교 휴업 조치가 이뤄졌다. 경찰은 화재 진압이 마무리되는 대로 정확한 발화 원인과 경위를 조사할 예정이다.

사진은 사흘째 이어진 화재로 검은 연기가 치솟는 쿠팡 인천 물류센터와 건물 외부에서 진화 작업을 벌이는 소방대원들의 모습.