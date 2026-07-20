민생·비전은 없이… 민주당 적통·明心 경쟁만 몰두 ‘눈총’

21일부터 與 전대 예비경선

정청래 “집토끼 나가면 총선 무망”

김민석 “DJ 잇는 당대표 도전 영광”

송영길 “전 DJ가 수혈 젊은 피 1호”

고민정 “정치이력 많지만 패기 없어”



보완수사권 유지 여론 더 높은데

고 후보 제외 4명은 폐지에 무게

더불어민주당 8·17 전당대회가 예비경선을 하루 앞두고도 민생과 국정 비전은 뒷전인 채 후보들의 적통 다툼과 상대 비판으로 흐르고 있다.



당권 주자들은 자신이 민주당의 정통성을 계승했고 이재명 대통령과 핵심 지지층을 가장 충실히 지킬 후보라고 강조하며 당심 확보에 몰두하고 있다. “집토끼가 나가면 총선·대선이 무망하다”는 주장까지 내놓으며 외연 확장보다 강성 지지층 결집을 앞세우는 모습이다. 국민 다수가 존치를 요구하는 검찰 보완수사권 문제에서도 후보 대부분이 전면 폐지를 고수하면서, 집권여당의 전당대회에서 국민을 위한 정책과 민심을 향한 고민은 찾아보기 어렵다는 비판이 나온다.

공명선거 실천 서약 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거 후보자들이 20일 국회에서 열린 공명선거 실천서약식에서 기념촬영을 마친 뒤 각자 자리로 이동하고 있다. 왼쪽부터 김보미·정청래·김민석·고민정·송영길 후보. 허정호 선임기자

당대표 연임에 도전하는 정청래 후보는 이날 MBC 라디오 인터뷰에서 자신의 출마 이유로 ‘전통적 지지층’의 이반을 막아야 한다는 점을 들었다. 그는 “6·3 지방선거 이후 핵심 코어 지지층, 전통적 지지층의 이반 현상과 상실감이 보였다”며 “총선과 대선 승리를 위해서는 이분들이 굳건하게 민주당을 지키고 있어야 하는데 균열 조짐이 보였고, 그것이 저로 하여금 투사가 점점 되고 있는 것 같고, 그래서 일종의 사명감 이런 게 생겼다”고 했다.



정 후보는 “산토끼를 아무리 잡아온들 집토끼가 집을 나가면 총선·대선이 무망한 것 아니냐는 불안감, 심하게 말하면 공포감이 당원들에게 있다”고 말했다. 특히 “뿌리를 자르고 꽃을 피울 수는 없다”며 “김대중이 있었기 때문에 노무현이 있었고, 노무현이 있었기 때문에 문재인이 있었고, 문재인이 있었기 때문에 이재명 대통령도 있었다”고 했다.



김민석·송영길 후보도 ‘적통’을 강조하고 있다. 송 후보는 19일 부산 민주당원 타운홀미팅에서 “DJ(김대중 전 대통령)가 수혈한 젊은 피 1호가 송영길”이라며 “적통이 분명한 사람은 오히려 외연 확장과 포용에 자유롭다. 그런 면에서 난 가장 자유로운 입장”이라고 했다.



김 후보는 지난 17일 후보 등록 후 첫 일정으로 김대중·노무현 전 대통령 묘소를 찾았다. 김 전 대통령 묘소 참배 후에는 “새천년민주당의 첫 총재비서실장으로 대통령이자 총재이신 DJ를 보좌했다. DJ의 역사를 잇는 민주당 당대표 도전만으로 영광”이라고 했다.

더불어민주당 김민석·정청래·송영길 당 대표 후보가 20일 국회에서 열린 민주당 공명선거 실천 서약식에 참석해 기념 촬영을 준비하고 있다. 연합뉴스

세 후보가 저마다 과거 지도자와의 인연을 내세우는 동안 물가·주거·일자리 등 민생 현안을 둘러싼 정책 경쟁은 좀처럼 드러나지 않고 있다.



당내에서는 전당대회가 적통 논란보다 민생과 정책을 중심으로 치러져야 한다는 지적이 나온다. 한 중진 의원은 “전당대회에서 후보들 간 정책을 둘러싼 논쟁이 있어야 한다”며 “전대 경쟁에서 ‘적통’ 논란이 계속되는 것은 좋은 상황이 아니다”고 지적했다.



고민정 후보도 이날 유튜브 방송에서 “사람들이, 당원들이 자꾸 적통 논란이 계속되는 모습을 보면서 굉장히 좀 질책을 많이 하더라”며 “김민석·정청래·송영길 세 분은 그야말로 대권 주자급 거물 정치인들이지 않나. 본인의 색깔로 본인의 정치를 하셔야 되는 분들인데 자꾸만 누구에게 기대려고 하는 모습이, 연세는 많이 들었고 정치적 이력도 많지만 젊은 사람들만큼의 패기도 없는 것 같다. 좀 실망스럽다”고 했다. 그는 ‘적통’ 논란이 가장 눈살을 찌푸리게 한 대목이라고도 했다.

더불어민주당 대표에 도전하는 고민정 의원이 지난 16일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스

보완수사권 문제에서도 후보 다수는 존치보다 폐지 쪽에 서 있다. 한국갤럽이 14일부터 16일까지 전국 성인 1003명을 상대로 전화면접 방식으로 실시한 여론조사에서 응답자의 61%는 보완수사권 유지에 답했고, 전면 폐지해야 한다는 응답은 23%였다. 민주당 지지층에서도 유지가 46%, 폐지가 39%였다.



정 후보는 인터뷰에서 “보완수사권이 전면 폐지되지 않으면 실제로 공소청·중수청은 하나 마나”라며 “10%의 꼬리로 몸통 전체를 흔들 수 있다”고 했다. 김 후보와 송 후보도 보완수사권 폐지에 방점을 찍고 있다. 신중론을 주장하는 후보는 고 후보 한 명이다. 일반 여론은 물론 민주당 지지층에서도 유지 의견이 더 높지만 후보들의 입장은 전면 폐지 쪽으로 기울어 있다.



민주당은 이날 당대표·최고위원 후보들이 모인 가운데 허위사실 유포·금품 살포·흑색선전 등을 하지 않고 선거 결과에 승복하겠다는 공명선거 실천을 서약했다.



한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 “전당대회가 160만 권리당원들이 주인공인 진정한 축제의 장이 될 수 있도록 여기 계신 모든 후보님께서 페어플레이를 펼쳐 주시기를 바란다”고 당부했다. 민주당은 이날 오후 후보 간 첫 합동토론회도 열었다.