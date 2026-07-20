조인호 전남광주통합시의원 “기후위기·농가 불안 극복엔 ‘압도적 예산’ 필수”

농업기술원 업무보고서 질타… “거대 통합시 출범에도 농업 예산 투자는 미진”

통합시장 상대 예산 증액 설득 당부… “탁상행정 버리고 기후 적응 품종 개발 집중을”

기후변화 심화와 농업 생산비 급증으로 고사 위기에 직면한 농촌 현장을 구하기 위해 전남광주통합특별시의 농업 예산을 압도적으로 확대해야 한다는 시의회의 강력한 촉구가 나왔다.

조인호 전남광주통합특별시의원. 전남광주통합시의회 제공

20일 전남광주통합시의회에 따르면 농수산위원회 소속 조인호 의원(더불어민주당·완도2)은 이날 열린 농업기술원과 농업기술센터 대상 2026년도 상반기 업무보고 자리에서 통합시 농업 예산의 대폭 증액을 요구하며, 집행부와 전문 연구 조직의 적극적인 체질 개선을 강력히 주문했다.

이날 조 의원은 “전남과 광주가 통합해 대한민국을 대표하는 거대 지자체로 거듭났지만 정작 농업 분야에 대한 예산 투자와 정책적 포지션은 여전히 기대에 미치지 못하고 있다”며 한계에 다다른 농가 현장의 실상을 전달했다.

이어 김동관 농업기술원 직무대행(연구개발국장)을 향해 “농업 생태계가 붕괴 위기에 처한 지금이야말로 기술원 리더십이 의지를 갖고 통합시장을 상대로 농업 예산 확대의 당위성을 당당히 설득하고 목소리를 내야 할 때”라고 강하게 질타했다.

예산 확보 요구와 함께 농업 연구·지도 조직의 전문성 강화도 함께 당부했다. 조 의원은 “농업기술원 구성원들은 이제 관성적인 탁상행정에서 벗어나야 한다”며 “기후변화 적응 신품종 개발과 농가 신기술 실증 등 현장 농민들이 가장 가려워하는 곳을 시원하게 긁어주는 본연의 전문성을 발휘해달라”고 당부했다.

한편 완도군의회 4선 의장 출신으로 현장 중심의 농정 의정에 능통한 조인호 의원은 향후 통합시 농업 예산이 실질적으로 확대되고 실용적인 농업 행정이 안착할 수 있도록 지속적인 시정 감시와 정책 대안 제시를 이어갈 방침이다.