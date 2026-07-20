농협, 프랑스 한식당 공략…국산 쌀 수출 확대

장지윤 농협경제지주 식품지원부장(사진 왼쪽에서 5번째)과 이용경 프랑스 파리 한식당 '한옥'의 대표(사진 오른쪽 4번째)가 현지 시간 11일 '한옥'에서 개최된'해외 한식당 농협 쌀 인증제'20호점 인증패 수여식에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협경제지주가 프랑스 파리에서 ‘해외 한식당 농협 쌀 인증제’ 20호점을 달성하며 현지 외식시장 공략에 속도를 내고 있다.

‘해외 한식당 농협 쌀 인증제’는 해외 한식당에 국산 농협 쌀 사용을 인증하는 사업으로, 지난해 파리 한식당 '순 그릴 샹젤리제'를 1호점으로 시작했다. 이후 파리 중심가 주요 한식당들이 참여하면서 시행 1년여 만에 인증 한식당 20호점을 달성했다.

이번 성과는 농협이 3년 연속 프랑스에 고품질 담양 쌀을 안정적으로 공급하며 일반 소비자(B2C)를 넘어 현지 외식업체(B2B) 중심으로 수출 기반을 확대한 결과로 평가된다.

농협은 20호점 달성을 기념해 7월부터 파리 현지 인증 한식당과 함께 SNS 이벤트를 실시하고 있다. 인스타그램 팔로우 또는 농협 쌀 식사 후기를 인증한 현지 고객을 대상으로 즉석밥을 증정한다.

현지 소비자 반응을 살피기 위한 행사도 마련했다. 농협은 지난 13일 ACEMART 루브르점에서 프랑스 현지 농협 쌀 수입·유통 파트너사인 ACE FOOD와 함께 한국산, 미국산, 베트남산 쌀로 만든 김밥과 주먹밥을 활용한 블라인드 시식 및 소비자 설문조사를 실시했다. 조사 결과는 향후 프랑스 B2B 시장 확대 전략 수립에 활용할 계획이다.

김주양 농업경제대표이사는 “시행 1년 만에 해외 한식당 농협 쌀 인증제 20호점을 달성하며 프랑스 시장에서 농협 쌀의 경쟁력을 다시 한번 확인했다”며 “농협은 유관기관과 적극 협력해 글로벌 B2B 시장에서 농협 쌀의 수출 기반을 더욱 확대하겠다”고 밝혔다.