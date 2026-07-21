인천쿠팡물류센터 화재원인 조사 본격화…최초발화 6층 집중감식

CCTV·화재수신기 등 확보 예정…소방당국, 경찰·전기안전공사 등과 합동감식

경찰도 '화재 수사 전담팀' 구성

인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 큰불이 사흘 만에 화재 원인을 규명하기 위한 조사가 본격화한다.



20일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 오전 6시 54분께 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 시작된 불은 61시간 만인 이날 오후 8시께 초기 진화됐다.

20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에 진화 작업이 진행되고 있다. 연합뉴스

소방 당국은 완전 진화까지 잔불 정리 작업을 이어가는 동시에 경찰을 비롯한 유관기관과 함께 화재 원인을 조사하기 위한 합동 감식을 준비할 방침이다.



합동 감식에는 인천소방본부·서부소방서 화재조사팀을 비롯해 국립과학수사연구원, 인천경찰청 과학수사대, 한국전기안전공사 등이 참여할 것으로 예상된다.



합동 감식팀은 건물 진입이 가능하다고 판단될 경우 최초 발화지점으로 추정되는 물류센터 B동 6층을 중심으로 감식을 진행하게 된다.



물류센터 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상이나 화재 수신기 등 화재 경위를 파악할 수 있는 증거물 확보 작업도 함께 이뤄질 예정이다.



경찰도 이번 화재와 관련한 수사에 속도를 내고 있다.



앞서 경찰은 인천경찰청 광역범죄수사대 소속 광역범죄수사1계와 중대재해수사계 등으로 구성된 '석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀'을 구성했다.



경찰은 특히 5년 전인 2021년 6월 발생한 쿠팡의 경기 이천 덕평 물류센터 화재 사례 등을 참고해 수사를 진행할 계획이다.



당시 경찰은 덕평 물류센터 화재와 관련해 방재실 관계자들이 화재 경보를 6차례나 끄면서 초기 진화를 지연시킨 것으로 보고 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 위반 혐의를 적용했다.



시설관리 외주업체 소속 소방안전관리자와 직원 등 3명은 이후 재판에 넘겨져 1심에 이어 항소심에서도 각각 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.



이번 화재는 지상 8층, 연면적 29만9천㎡ 규모의 쿠팡 물류센터에서 발생했으며 물류센터 관계자 등 121명은 스스로 대피했으나 소방대원 2명이 연기흡입과 탈진으로 병원으로 옮겨졌다.



소방 당국은 국가소방동원령을 발령하고 장비 231대와 소방관 등 인력 812명을 투입했으나 물류센터에 다량의 가연성 물질이 보관된 데다 내부 구조가 복잡해 진화에 어려움을 겪었다.

<연합>