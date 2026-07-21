충남, 발전공기업 통합본사 유치 잰걸음

박수현 지사, 국회 찾아 지원 요청

석탄화력발전소 집중 명분 내세워

전국 석탄화력발전의 절반 이상이 집중된 충남이 발전공기업 5개사 통합본사 유치전에 본격 뛰어들었다.



박수현 충남지사는 20일 국회에서 국회 기후에너지환경위원회 김정호 위원장과 이소영 여당 간사를 만나 발전공기업 통합본사의 충남 설치와 기후에너지환경부 산하 공공기관의 충남혁신도시 이전 필요성을 설명하며 국회 차원의 지원을 요청했다.



충남은 국내 최대 화력발전 거점이다. 전국 5개 발전공기업이 운영하는 석탄화력발전소 52기 가운데 28기(53.8%)가 있고, 발전용량도 전국의 36.7%인 1만9096MW에 달한다. 한국중부발전과 한국서부발전 본사가 각각 보령과 태안에 위치하고, 당진에는 대규모 발전단지가 들어서 있다.



충남이 내세우는 가장 큰 명분은 ‘40년간의 희생’이다. 보령과 태안, 당진 등 석탄화력발전소가 들어선 지역은 국가 전력 생산을 위해 해양·대기오염, 송전선로 설치에 따른 재산권 제한 등 환경 피해를 수십년간 감내해 왔다. 지역 주민들은 산업화의 혜택보다 발전소 입지에 따른 사회적 비용을 더 크게 떠안았다고 주장하고 있다.



이 같은 희생은 에너지 전환 과정에서 더욱 커지고 있다. 정부의 석탄화력 감축 정책에 따라 충남에서는 이미 보령화력 1·2호기와 태안화력 1호기가 폐지됐으며 2028년까지 전국에서 가장 많은 19기가 추가 폐지될 예정이다.



발전소 폐쇄는 지역경제에 직격탄이 되고 있다. 산업통상자원부 연구용역에 따르면 충남에서 발전소 14기가 폐지될 경우 생산유발 감소액은 19조2080억원, 부가가치 감소는 7조8300억원, 취업 감소는 7577명에 이를 것으로 전망된다. 보령시는 화력발전소 조기 폐지 이후 인구 10만명이 무너졌고 태안군도 발전소 폐지 이후 반년 만에 400명 넘는 인구가 감소했다.



박 지사는 “국가 에너지 안보를 위해 오랫동안 희생해 온 충남에 발전공기업 통합본사가 설치될 수 있도록 국회가 적극 지원해 달라”고 요청했다.